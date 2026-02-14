Cinco países europeos afirman que opositor ruso Navalny fue envenenado y culpan al Kremlin

ARCHIVO - El líder opositor ruso Alexei Navalny habla con los medios frente a agentes de seguridad que custodian la oficina de la Fundación para la Lucha contra la Corrupción en Moscú, Rusia, el jueves 26 de diciembre de 2019. (Foto AP/Alexander Zemlianichenko, archivo) AP

Los ministerios de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y los Países Bajos indicaron que el análisis de muestras de Navalny, quien murió hace dos años, “ha confirmado de manera concluyente la presencia de epibatidina”. Se trata de una neurotoxina presente en ranas dardo venenosas de Sudamérica que no se encuentra de forma natural en Rusia, señalaron.

Los países señalaron en una declaración conjunta que “Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrar este veneno”. Añadieron que estaban denunciando a Rusia ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas por una violación de la Convención sobre Armas Químicas.

El anuncio se hizo al tiempo que la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, asistía a la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, y cerca del segundo aniversario de la muerte de Navalny.

Navalny, que encabezó una cruzada contra la corrupción oficial y organizó protestas masivas contra el Kremlin como el adversario más férreo del presidente Vladímir Putin, murió en la colonia penal del Ártico el 16 de febrero de 2024. Cumplía una condena de 19 años de prisión que, él consideraba, tenía motivaciones políticas.

“Rusia veía a Navalny como una amenaza. Al utilizar esta forma de veneno, el Estado ruso demostró las herramientas despreciables de las que dispone y el miedo abrumador que tiene a la oposición política”, manifestó la secretaria de Relaciones Exteriores británica Yvette Cooper.

La viuda de Navalny dijo el año pasado que dos laboratorios independientes habían determinado que su esposo fue envenenado poco antes de morir. Navalnaya ha responsabilizado repetidamente a Putin por la muerte de Navalny, algo que funcionarios rusos han negado categóricamente.

Navalnaya declaró el sábado que había estado “segura desde el primer día” de que su esposo había sido envenenado, “pero ahora hay pruebas”.

“Putin mató a Alexei con un arma química”, escribió en la red social X, y calificó a Putin de “asesino” que “debe rendir cuentas”.

Las autoridades rusas aseveraron que Navalny se enfermó después de un paseo y murió por causas naturales.

La epibatidina se encuentra de forma natural en las ranas dardo silvestres y también se puede fabricar en un laboratorio, como sospechan los científicos europeos que fue el caso. Actúa en el cuerpo de forma similar a los agentes nerviosos y actúa como el gas sarín, causando dificultad para respirar, convulsiones, ataques epilépticos, disminución de la frecuencia cardíaca y, finalmente, la muerte.

En 2020, Navalny fue envenenado con un agente nervioso en un ataque que atribuyó al Kremlin, que siempre negó su implicación. Su familia y sus aliados lucharon para que fuera trasladado en avión a Alemania para recibir tratamiento y recuperarse. Cinco meses después regresó a Rusia, donde fue arrestado de inmediato y encarcelado durante los últimos tres años de su vida.

El Reino Unido ha acusado a Rusia de incumplir reiteradamente las prohibiciones internacionales sobre armas químicas y biológicas. Ha acusado al Kremlin de perpetrar en 2018 un atentado en la ciudad inglesa de Salisbury contra un exoficial de inteligencia ruso, Sergei Skripal, con el agente nervioso Novichok. Una investigación británica concluyó que el ataque “debió ser autorizado al más alto nivel, por el presidente Putin”.

El Kremlin ha negado su implicación.

