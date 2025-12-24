Cinco muertos y más de 30 heridos en un aparente ataque suicida en una mezquita de Nigeria

Compartir en:









La policía añadió que 35 personas resultaron heridas en el ataque, que probablemente fuera un ataque suicida.

“Las investigaciones preliminares sugieren además que el incidente pudo haber sido un atentado suicida, basándose en la recuperación de fragmentos de un posible chaleco suicida y en las declaraciones de testigos registradas, mientras continúan las investigaciones para establecer la causa y las circunstancias exactas”, indicó en el comunicado Nahum Daso, portavoz del comando de policía del estado de Borno.

Daso dijo que la policía peinaba la zona en busca de dispositivos secundarios.

El atentado continúa con una serie de ataques en la volátil región norte de Nigeria, donde el país combate contra múltiples grupos armados como Boko Haram y su grupo disidente, la Provincia del Estado Islámico en África Occidental, entre otros. Según Naciones Unidas, varios miles de personas han sido asesinadas y millones han sido desplazadas de sus hogares desde 2009.

Ningún grupo había reivindicado el ataque, pero el empleo de atacantes suicidas ha sido una característica de Boko Haram, un grupo armado islamista que anteriormente ha reclamado la autoría de muchos de estos ataques en toda la región noreste.

Los analistas dicen que el uso de atacantes suicidas por parte del grupo ha disminuido en los últimos años, pero aún tiene la capacidad de hacerlo. En julio de 2024, un ataque suicida en tres frentes en una ceremonia de boda en Borno reavivó el espectro de una nueva campaña de esos atentado por parte del grupo armado.

