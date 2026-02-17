americateve

Cinco muertos y cinco heridos en un incendio en un ático en el noreste de España

MADRID (AP) — Cinco personas han muerto y otras cinco sufrieron heridas leves en el noreste de España en un incendio declarado en un edificio de apartamentos, informaron los servicios regionales de emergencias a última hora del lunes.

El incendio se originó en el trastero en la parte superior de un bloque de apartamentos de cinco plantas en Manlleu, una localidad de 21.000 habitantes al norte de Barcelona, señalaron en un comunicado las autoridades regionales de Cataluña.

Por motivos que aún se desconocen, las víctimas no pudieron escapar del trastero en el ático, indicaron las autoridades. Todavía no se sabía qué causó el incendio. Las víctimas serán identificadas más tarde el martes, ya que algunos de los cuerpos estaban calcinados.

La policía catalana indicó que los cinco fallecidos eran jóvenes y no vivían en el edificio.

El líder regional de Cataluña, Salvador Illa, expresó sus condolencias por los fallecidos y sus familias en X, y manifestó que estaba “profundamente entristecido por la muerte de cinco personas”.

Entre los heridos, cuatro fueron dados de alta posteriormente de los hospitales, mientras que otro no requirió hospitalización, informaron los servicios de emergencias el martes.

La policía catalana ha abierto una investigación sobre la causa del incendio. No precisó si estaba examinando el caso como un posible homicidio.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

