CIMEX se lava las manos en el caso del café con puntillas y los cubanos explotan en las redes sociales

Lejos de satisfacer las demandas, la declaración de la corporación estatal levantó otras críticas en comentarios en el perfil oficial.

Yandira Lemay escribió: "La parte que más me gusta de todo esto es la de 'ninguna de las dos marcas de café son producidas por nuestra organización'. O sea, yo arreglo computadoras y le pongo una pieza mala a mis clientes, no es mi culpa, yo no la fabriqué. Me gusta cómo piensan. No sé a ustedes".

"No le veo sentido alguno a estos sitios; ya que cuando llamas para cualquier situación, violación o maltrato al cliente todos dicen que la respuesta es 72 horas", dijo Rosa María Herrera Riera en una extensa queja de cómo la mala administración le ha impedido alcanzar un producto como el pollo después de 11 horas de cola.

Gilda De La Concepción Pérez Hernández se quejó de que CIMEX se quedó con el dinero que pagó por un combo con descuento en una tienda online pues la orden nunca se generó y en consecuencia nunca le llegó el producto.

"Una falta de respeto total al cliente, jugar con el dinero del cubano de a pie, falta de respeto total con los derechos del consumidor. Quiero una indemnización por daños y perjuicios. Llevo todos estos días escribiendo emails y nada de responder y menos que menos de coger un teléfono. Esta situación es intolerante y falta de respeto. Quiero mi combo!!!!!! Del día 10 de la tienda Almacén Caribe, o si me devuelven dinero que sea con una indemnización. Ustedes siempre salen impunes al maltrato del cliente", dijo De la Concepción.

Alivey García Limonte escribió: "Si algo saben ustedes hacer bien es justificar la mierda que venden".

"Perfecto, en el caso del café no tienen culpa, y en el caso de la devolución de dinero sin orden por compra en TuEnvío, de quién es la culpa. Como dice la canción, la maldita culpa no la tiene nadie. He escrito y llamado a ese teléfono y es por gusto, no responden, por favor no pongan esos contactos si no van a atender las quejas de los clientes", denunció Katja Herz.

Para Yasser Ches, "solo en Cuba puede existir una empresa como CIMEX. Es aberrante su ineficiencia como empresa, pero lo es más por la impunidad que la cobija".