Cimafunk sobre los actos de repudio en Cuba: 'Que cada quien diga lo que piensa sin que lo machuquen'

"En tu propia casa, en tu barrio, donde sea, no puedes decir lo que piensas sin que tus vecinos de toda la vida vengan y te formen un show de odio, te amenacen, te armen un acto de repudio. Todo esto… ¿por qué? Que cada quien diga lo que piensa, que pida lo que necesita y que proponga su solución sin que lo metan preso o lo machuquen".

Esta semana, después de los hechos de hostigamiento, detenciones, agresiones y amenazas que vivieron cientos de personas en toda la Isla, artistas como José María Vitier, Leo Brouwer y Pablo Milanés cuestionaron esa oleada represiva.

"No es un asunto de ideas o razones. Los actos de repudio son ignominiosos. El sol del mundo moral los condena. Yo también", escribió Vitier también en su perfil en la red social.

"Hace muchos años vi a la Policía de (Fulgencio) Batista arremetiendo sin piedad contra los estudiantes universitarios, en esos tiempos yo era un estudiante en la escuela normal para maestros. Cada vez que pasaba la Policía mirando hacia adentro de nuestra escuela nos daba terror pues los jóvenes y el pueblo no podía manifestarse libremente pidiendo cambios o la salida del presidente", se sumó Chucho Valdés en Facebook.

"En 1959 se prometió que nunca más volverían a repetirse cosas como esas, que habría libertad de expresión y elecciones libres. Por supuesto, lo creímos, pero las imágenes que veo son increíbles, ver para creer dijo Santo Tomás y lo veo y lo creo, aunque todo esto es increíble. Libertad para todos los cubanos #15N", concluyó.

Por su lado, el maestro Leo Brouwer compartió en su perfil oficial de Facebook un video donde camina por su casa a oscuras, con una vela en la mano y vestido de blanco, mientras lee una carta que se puede ver al final.

"Apoyo a todos los cubanos –y me incluyo– a todos los cubanos que piden un país mejor (por ese derecho de expresión con que nacemos). Por una vez que se vive, hay que hacerlo con dignidad y decoro; sin manipulaciones, sin odios y ¡mucho menos enfrentándose entre cubanos!", comienza la carta de Brouwer escrita el 15 de noviembre.

"Pido reivindicar valores perdidos de nuestra sociedad. Todos, desde los más pedestres hasta los más sofisticados. Para mí es triste referirme a Cuba como el país del NO, lo he dicho algunas veces y lo tengo que repetir con una Isla perdida, hundida y destruida, donde nada es posible, donde todo es censurado, criticado, tras un poder inquisidor que repudia lo que no se hace a su conveniencia", añade.

El cantautor Pablo Milanés también apoyó la marcha convocada para el 15N. "Es hermoso que coincidamos en mostrar nuestro reclamo de libertades absolutas a través de las flores", escribió en referencia al grupo Archipiélago.