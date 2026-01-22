americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cifras de las películas nominadas al Oscar en taquilla y qué estudios dominaron

Warner Bros. tuvo una gran mañana cuando se anunciaron las nominaciones para la 98ª edición anual de los Premios de la Academia el jueves.

Esta imagen publicada por Warner Bros Pictures muestra a Michael B. Jordan, en el centro, en una escena de Sinners. (Warner Bros. Pictures via AP)
Esta imagen publicada por Warner Bros Pictures muestra a Michael B. Jordan, en el centro, en una escena de "Sinners". (Warner Bros. Pictures via AP) AP

El estudio detrás de películas como "Sinners" ("Pecadores") y "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra") recibió 30 nominaciones para los Oscar de este año, que se presentarán el 15 de marzo en Los Ángeles.

En conjunto, las nominadas a mejor película de este año han recaudado casi 1.400 millones de dólares en la taquilla mundial, según cifras proporcionadas por Comscore.

A continuación, un desglose de las nominadas a mejor película, sus resultados en taquilla y qué estudios obtuvieron más nominaciones para los Premios de la Academia de este año:

“Bugonia”, Focus, 4 nominaciones

Doméstico: 17,7 millones de dólares

Mundial: 38,8 millones de-t dólares

“F1”, Apple, 4 nominaciones

Doméstico: 189,6 millones de dólares Mundial: 631,7 millones de dólares

“Frankenstein”, Netflix, 9 nominaciones

No se reportaron totales de taquilla por parte de Netflix.

“Hamnet”, 8 nominaciones

Doméstico: 15,3 millones de dólares Mundial: 28,2 millones de dólares

“Marty Supreme” (“Marty Supremo"), A24, 9 nominaciones

Doméstico: 80,6 millones de dólares Mundial: 100,5 millones de dólares

“One Battle After Another,” Warner Bros., 13 nominaciones

Doméstico: 71,6 millones de dólares Mundial: 206,1 millones de dólares

"O Agente Secreto" ("El agente secreto"), Neon, 4 nominaciones

Doméstico: 2,6 millones de dólares Mundial: No disponible

“Sentimental Value” ("Valor sentimental"), Neon, 9 nominaciones

Doméstico: 4,3 millones de dólares Mundial: No disponible

“Sinners”, Warner Bros. 16 nominaciones

Doméstico: 280 millones de dólares Mundial: 368,3 millones de dólares

“Train Dreams” (“Sueños de trenes”), Netflix, 4 nominaciones

No se reportaron totales de taquilla por parte de Netflix. ___

Fuente: Comscore

Estudios con más nominaciones al Oscar 2026 en general

Warner Bros. – 30 Neon – 18 Netflix – 16 Focus Features – 13 A24 – 11 Apple – 6 Walt Disney – 4 GKIDS – 2 Sony Pictures Classics – 2 ___

Fuente: Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas

___

Para más cobertura de los Oscar de este año, visite https://apnews.com/hub/academy-awards

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no
ÚLTIMA HORA

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender la cooperación con Cuba y revisa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
ULTIMA HORA

Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender la cooperación con Cuba y revisa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter