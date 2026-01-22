Cifras de las películas nominadas al Oscar en taquilla y qué estudios dominaron

El estudio detrás de películas como "Sinners" ("Pecadores") y "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra") recibió 30 nominaciones para los Oscar de este año, que se presentarán el 15 de marzo en Los Ángeles.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Warner Bros. tuvo una gran mañana cuando se anunciaron las nominaciones para la 98ª edición anual de los Premios de la Academia el jueves.
El estudio detrás de películas como "Sinners" ("Pecadores") y "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra") recibió 30 nominaciones para los Oscar de este año, que se presentarán el 15 de marzo en Los Ángeles.
En conjunto, las nominadas a mejor película de este año han recaudado casi 1.400 millones de dólares en la taquilla mundial, según cifras proporcionadas por Comscore.
A continuación, un desglose de las nominadas a mejor película, sus resultados en taquilla y qué estudios obtuvieron más nominaciones para los Premios de la Academia de este año:
Doméstico: 17,7 millones de dólares
Mundial: 38,8 millones de-t dólares
Doméstico: 189,6 millones de dólares Mundial: 631,7 millones de dólares
No se reportaron totales de taquilla por parte de Netflix.
Doméstico: 15,3 millones de dólares Mundial: 28,2 millones de dólares
Doméstico: 80,6 millones de dólares Mundial: 100,5 millones de dólares
Doméstico: 71,6 millones de dólares Mundial: 206,1 millones de dólares
Doméstico: 2,6 millones de dólares Mundial: No disponible
Doméstico: 4,3 millones de dólares Mundial: No disponible
Doméstico: 280 millones de dólares Mundial: 368,3 millones de dólares
No se reportaron totales de taquilla por parte de Netflix. ___
Fuente: Comscore
Warner Bros. – 30 Neon – 18 Netflix – 16 Focus Features – 13 A24 – 11 Apple – 6 Walt Disney – 4 GKIDS – 2 Sony Pictures Classics – 2 ___
Fuente: Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas
___
Para más cobertura de los Oscar de este año, visite https://apnews.com/hub/academy-awards
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter