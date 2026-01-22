Cifra de muertos en protestasen Irán asciende a más de 5.000, según activistas

Compartir en:









La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, ofreció la cifra. La agencia ha sido precisa en rondas anteriores de disturbios en Irán y se basa en una red de activistas en Irán para verificar las muertes.

El gobierno de Irán ofreció el miércoles su primer recuento de muertes, e informó que 3.117 personas habían muerto.

The Associated Press no ha podido evaluar de manera independiente el número de muertos, en parte debido a que las autoridades cortaron el acceso a internet y bloquearon las llamadas internacionales al país. También se informa que Irán ha limitado la capacidad de los periodistas locales para informar sobre las secuelas, en su lugar, y transmite repetidamente afirmaciones en la televisión estatal que se refieren a los manifestantes como "alborotadores" instigados por Estados Unidos e Israel, sin ofrecer evidencia para respaldar la acusación.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP