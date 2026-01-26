americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cifra de muertos por ataques de EEUU contra lanchas con supuestas drogas llega a 126

WASHINGTON (AP) — El número de personas muertas a causa de los ataques de Estados Unidos contra lanchas que supuestamente eran usadas para el transporte de drogas ha aumentado a 126, con la inclusión de aquellos que se presume muertos tras perderse en el mar, confirmó el lunes el ejército estadounidense.

La cifra incluye a 116 personas que murieron inmediatamente en al menos 36 ataques llevados a cabo desde principios de septiembre en el mar Caribe y el océano Pacífico, según el Comando Sur de Estados Unidos. Otras 10 personas se presumen muertas porque no fueron localizadas después de los ataques.

Ocho de los presuntos muertos habían saltado de los botes cuando las fuerzas armadas estadounidenses atacaron un trío de embarcaciones el 30 de diciembre, dijo el ejército. El número no se había divulgado previamente, aunque el ejército dijo al anunciar esos ataques que la Guardia Costera de Estados Unidos había buscado sobrevivientes. Las otras dos personas que se presumen muertas estaban en botes que fueron atacados el 27 de octubre y el viernes de la semana pasada.

El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que Estados Unidos está en un "conflicto armado" con cárteles del narcotráfico en América Latina y alega los ataques son necesarios para detener el flujo de drogas. Pero el gobierno estadounidense ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de haber matado a "narcoterroristas".

Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques, así como su efectividad, en parte porque el fentanilo detrás de muchas sobredosis fatales generalmente se trafica a Estados Unidos por tierra desde México, donde se produce con químicos importados de China e India.

La campaña también generó críticas intensas tras la revelación de que el ejército estadounidense mató a los sobrevivientes del primer ataque que lanzó contra una lancha. El gobierno de Trump y muchos legisladores republicanos alegan que era legal y necesario, mientras que legisladores demócratas y expertos legales señalaron que esas muertes fueron asesinatos, si no es que un crimen de guerra.

Los ataques contra lanchas comenzaron durante el despliegue de uno de los mayores contingentes navales de Estados Unidos en América Latina en generaciones, en una campaña de presión que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue llevado a Estados Unidos, donde se le acusa de narcotráfico.

Desde la incursión militar estadounidense del 3 de enero en Venezuela, ha habido un ataque contra lanchas, y Estados Unidos se ha centrado más en tomar buques petroleros conectados con Venezuela como parte de los planes del gobierno de Trump para tomar el control del petróleo del país sudamericano.

Los republicanos en el Congreso han repelido los intentos liderados por los demócratas para limitar la capacidad de Trump de llevar a cabo más ataques en Venezuela.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

Agentes federales patrullan un barrio en St. Paul, Minnesota el viernes 16 de enero de 2026. (AP Foto/Adam Gray)

Trump exige a gobernadores y alcaldes demócratas cooperar con leyes migratorias: "Esperamos que hagan lo correcto"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter