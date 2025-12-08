Cierran espacio aéreo tras ofensiva de separatistas en sur de Yemen

Un funcionario del gobierno yemení declaró que la coalición liderada por Arabia Saudí no emitió los permisos requeridos para vuelos hacia o desde Yemen, deteniendo brevemente los vuelos hacia y desde la ciudad sureña de Adén, sede del gobierno reconocido internacionalmente.

El funcionario describió la medida como un "mensaje saudí" al Consejo de Transición del Sur, tras su reciente toma de áreas en el sur de Yemen, incluyendo gran parte de Hadramaut, una provincia rica en petróleo que limita con Arabia Saudí. La escalada podría llevar a que Yemen se divida en dos estados después de más de tres décadas de unificación.

Cientos de pasajeros quedaron varados durante horas antes de que se reanudaran las operaciones de vuelo, indicó el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para informar a los medios.

Un periodista de Associated Press en el aeropuerto vio a trabajadores comenzar a procesar a los pasajeros de un vuelo con destino a El Cairo que debía despegar temprano el lunes.

Desde que una coalición liderada por Arabia Saudí intervino en la guerra de Yemen en 2015, la coalición ha controlado el espacio aéreo del país. Arabia Saudí no reconoció el cierre del espacio aéreo de Yemen el lunes.

El Consejo de Transición del Sur (CTS), una federación de grupos armados entrenados y financiados por los EAU, expandió su control sobre el sur de Yemen a principios de este mes. Tomaron el control de Seiyun en Hadramaut, incluyendo campos petroleros e instalaciones energéticas, incluida PetroMasila, la mayor compañía petrolera de Yemen, tras breves enfrentamientos con el ejército yemení y tribus aliadas.

Las fuerzas del grupo secesionista se desplegaron en el área estratégica de Wadi Hadramout, que incluye importantes centros urbanos y bases militares, según medios aliados al CTS. Tomaron el palacio presidencial y el aeropuerto internacional en Seiyun la semana pasada, y avanzaron hacia la provincia de Mahra, que limita con Omán, apuntó el grupo.

El CTS izó la bandera del sur de Yemen sobre edificios gubernamentales en todo el sur del país, incluyendo en el cruce fronterizo con Omán. Imágenes circuladas en medios aliados al CTS mostraron la bandera del sur de Yemen, con su cheurón azul claro y una estrella roja, ondeando sobre edificios gubernamentales y escuelas en el sur.

Los separatistas gozan de lealtad en gran parte del sur de Yemen y han presionado repetidamente para dividir Yemen en dos países, como lo fue entre 1967 y 1990.

Cientos de simpatizantes del CTS salieron a las calles en Adén para pedir el establecimiento de un estado independiente en el sur. Los manifestantes levantaron la bandera del sur de Yemen y fotos de Aidarous al-Zubaidi, el líder del CTS quien también es vicepresidente del país. También hubo protestas en Hadramaut.

"Es el día de la cumbre, el día del gran triunfo... cuando liberamos todas las regiones del sur", sostuvo Mohamed al-Zaher, un residente yemení mientras ondeaba la bandera del sur de Yemen, que era conocida como la República Democrática Popular de Yemen.

Prometieron permanecer en las calles hasta la declaración de la independencia del sur, y el lunes, se vio a un grupo de manifestantes estableciendo un campamento de protesta en el distrito de Khor Maksar.

Las fuerzas del CTS tomaron el palacio presidencial en Adén durante el fin de semana, obligando a los guardias presidenciales a desalojar la instalación, según el funcionario del gobierno.

El CTS buscó presentar sus avances militares como necesarios para restaurar la estabilidad en la región y para luchar contra los hutíes respaldados por Irán, Al Qaeda y el grupo Estado Islámico. Señaló que el Valle de Hadramaut se ha convertido en una "plataforma para operaciones de contrabando" para los hutíes y "focos" para militantes de Al Qaeda y el EI, y que sus operaciones allí se llevaron a cabo después de "el agotamiento de todas las opciones propuestas en los últimos años para restaurar la estabilidad".

El presidente del Consejo Presidencial gobernante, Rashad al-Alimi, mientras tanto, el domingo pidió a las fuerzas respaldadas por los Emiratos que se retiren de las áreas que recientemente tomaron en Hadramaut y Mahra.

"Rechazamos categóricamente cualquier medida unilateral que socave el estatus legal del estado, dañe el interés público o cree una realidad paralela", aseguró en un comunicado tras su reunión con diplomáticos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, en la capital de Arabia Saudí, Riad.

"Cambio importante"

La última escalada del CTS fue un "cambio importante", que tendrá repercusiones regionales, con los EAU pareciendo ser "el principal ganador", al expandir su influencia en Yemen, explicó Ahmed Nagi, un analista en el International Crisis Group, un grupo de expertos con sede en Bruselas.

"Esto cambia el equilibrio de poder en Yemen", dijo. "La pregunta clave ahora es cómo responderá Arabia Saudí, dado las implicaciones directas para su seguridad nacional".

Las fuerzas respaldadas por los EAU ahora controlan casi toda la mitad sur de Yemen, incluidas áreas costeras clave y la estratégica isla de Mayun en el estrecho de Bab el-Mandeb, y la isla volcánica del Mar Rojo de Socotra.

El apoyo de los EAU a los secesionistas ha amenazado a la coalición liderada por Arabia Saudí que lucha contra los hutíes durante más de una década. Los EAU son parte de la coalición.

La guerra de Yemen comenzó en 2014, cuando los hutíes descendieron desde su bastión en el norte y tomaron la capital, Saná, junto con gran parte del norte del país. En respuesta, la coalición liderada por Arabia Saudí intervino en 2015 para intentar restaurar al gobierno reconocido internacionalmente.

Samy Magdy reportó desde Doha, Qatar.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP