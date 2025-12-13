americateve

Cientos de patinadores se congregan frente al Malecón de La Habana

LA HABANA (AP) — Con el telón de fondo del Malecón de La Habana y las aguas meciéndose en el horizonte, varios cientos de personas se congregaron el sábado con sus patines para un maratón y varias pruebas.

Saltos, vueltas y caídas sacudieron el espacio llamado “La Piragua” —en el corazón del centro de la capital cubana— incluso desde el viernes, cuando también se realizaron competencias en modalidades como “skate cross” (en línea con obstáculos), “speed slalom” (esquivando conos a gran velocidad), o los vistosos “jump” (saltos).

La mayoría de los participantes eran jóvenes, algunos con cierto entrenamiento por parte de instituciones de deportes, pero otros sin ninguna formación y que sólo se acercaron a disfrutar del momento y convertir sus piernas en ruedas. Aquí y allá las familias los alentaban.

Es la quinta ocasión que se lleva a cabo el encuentro anual de los patinadores, llamado Havana Skate Marathon, el cual concluyó precisamente con una gran carrera callejera a lo largo del Malecón, que tiene una impresionante vista del mar y el histórico Castillo del Morro.

Fueron los reglamentarios 42 kilómetros del maratón —en seis vueltas— con más de 500 participantes inscritos, explicó a The Associated Press Tony García Acuña, uno de los organizadores, incluidos algunos invitados de Colombia y México.

El año pasado la cita tuvo nivel internacional de competición como parte del Circuito Mundial de Maratones de Patinaje World Skate –que se rota en cada edición—, y atrajo a la élite del deporte en todo el planeta, pero en esta ocasión se convirtió en una actividad popular, la cual servirá para atraer a jóvenes interesados.

“Havana Skate nació hace 5 años con el objetivo de hacer competencias relacionadas con el alto rendimiento, pero ha evolucionado a eventos que van a lo urbano”, señaló García, uno de los mejores corredores de la isla en la modalidad de patinaje de fondo. “Se convierte en una fiesta”.

“Vemos niños que han crecido en este ambiente, familias que vienen”, agregó. “Jóvenes que estaban ‘pateando por la calle’ (sin hacer nada) y ahora están vinculados a una forma de recreación y disciplina”.

Para los que comienzan, el evento y las competencias los ayudan a desarrollarse, según dijeron algunos.

“Para mí es muy bonito; inspira a muchos muchachos”, dijo a la AP Yohanli Gutiérrez, de 22 años, que cuando no patina trabaja en una fábrica de pinturas. El joven acudió acompañado de su mamá y su novia.

Gutiérrez salió campeón en la modalidad “jump”, con una altura de 1,30 metros, y mostró orgulloso su medalla.

——-

Andrea Rodríguez está en X como: https://x.com/ARodriguezAP

FUENTE: AP

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

