Científicos deploran disminución en población de insectos

El cambio climático, los insecticidas, herbicidas, la contaminación lumínica, las especies invasoras y los cambios en la agricultura y en el uso del suelo están haciendo que la Tierra pierda probablemente entre el 1% y el 2% de sus insectos cada año, dijo David Wagner, entomólogo de la Universidad de Connecticut y el autor principal de un paquete especial de 12 estudios publicados en la revista Proceedings of the National Academies of Sciences, los cuales fueron escritos por 56 científicos de diversas partes del mundo.