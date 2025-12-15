Científicos argentinos detectan alta contaminación por fármacos en ríos de Buenos Aires

La investigación, inédita en América del Sur por la magnitud de la muestra en términos de número de fármacos y sitios analizados, fue llevada adelante por especialistas del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM) de la Universidad Nacional de La Plata en siete cursos de agua de la región metropolitana de Buenos Aires, que alberga a unos 15 millones de personas y es la zona más densamente poblada del país sudamericano.

El estudio científico, publicado recientemente en la revista Environmental Toxicology and Chemistry, comprobó que los niveles detectados de paracetamol, carbamazepine (antipiléptico) y atenolol (hipertensión arterial y arritmias) en aguas superficiales de la región metropolitana de Buenos Aires están entre los más altos del mundo.

“El caso del paracetamol es llamativo: los residuos de ese medicamento aquí son altísimos comparados con los niveles internacionales, lo cual indica una ingesta mucho mayor”, detalló la investigación.

Los medicamentos llegan al agua por la excreción humana y animal o la incorrecta eliminación de los residuos.

“Se trata de comprender que lo que ingerimos y descartamos no termina su ciclo en el inodoro o el tacho de basura, sino que va a algún sitio, y por lo general es el agua o la tierra, y esto es algo que afecta al ambiente y por ende a todos los seres vivos”, explicó la licenciada en Química y Tecnología Ambiental del CIM, Daniela Pérez, autora de la investigación.

La investigación incluyó muestras de áreas rurales y pobladas, con y sin plantas cloacales. “Los cursos de agua que reciben descargas de plantas de tratamiento poseen los mayores niveles de contaminación”, indicó el estudio.

No obstante, "las cantidades también son altas en ausencia de cloacas, lo cual revela que, por la relevancia de las descargas clandestinas, pozos ciegos, e incluso quizás a través de rellenos sanitarios incorrectamente impermeabilizados, los residuos podrían estar alcanzando las aguas subterráneas y de allí las superficiales”, agregó.

El estudio también señala algunas particularidades según las estaciones del año. El sildenafil (viagra), la droga indicada para las disfunciones eréctiles, tiene mucha mayor presencia en los meses de verano, lo cual se asocia a un aumento de la actividad sexual. Durante el invierno, en cambio, prevalecen en las muestras el salbutamol, utilizado para el asma y otras afecciones respiratorias, típicas del clima frío.

El equipo científico del CIM aspira a que los datos recogidos sirvan como insumo a las autoridades y áreas gubernamentales correspondientes para que puedan conocer el estado de situación y accionar en consecuencia.

FUENTE: AP