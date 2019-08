Detienen a cubanoamericanos por tratar de ingresar insumos a hospital en Cienfuegos, Cuba

La pareja se dirigía a visitar a un familiar que se encontraba en la instalación de salud, y en una bolsa llevaban gomas de suero, jeringuillas y medicamentos.

Sin embargo, a pesar de que días anteriores habían podido pasar con los insumos que el hospital no tenía, el custodio pidió papeles para dejarlos pasar con la bolsa.

El custodio aseguró que había q “registrarlo antes de entrar aquí”, a lo que la mujer respondió: “Todos los otros días lo hemos estado trayendo”

Embed

“Y los médicos cuando van a la sala nos dicen que busquemos los medicamentos”, añadió el esposo.

“Tengo un familiar muriéndose y necesita eso”, dijo la mujer, quien comenzó a grabar la situación hasta que nuevos integrantes de seguridad del hospital se presentaron y le dijeron que dejara de filmar lo que estaba ocurriendo.

“La única prueba que tengo es el celular. Quiero saber qué artículo de la Constitución me prohíbe grabar. ¿Alguien lo sabe?”, cuestionó.

En uno de los videos el agente de policía le dice que serán arrestados “por meterse a timbales en un lugar que no tiene que meterse”. En este instante el esposo le advirtió al policía de la situación de su familiar: “Si se muere el paciente que está arriba alguien lo va a pagar”, dijo.

“Si el médico dice que sí, se lo entregan (los medicamentos), pero cuando entreguen vamos a la primera unidad”, respondió el policía.

“A mi llegada al hospital el señor de seguridad pidió papeles para pasar los insumos médicos que yo llevaba desde USA. Cómo no los tenía me pidió un soborno, no se lo di y le respondí que sí iba a pasar y que él era un punto”, publicó la usuaria, de nombre Nancy González, su perfil de Facebook.