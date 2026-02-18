americateve

Cien días de gobierno de Paz: eliminación del subsidio a combustibles y reto de atraer inversiones

LA PAZ, Bolivia (AP) — En 100 días de mandato el presidente boliviano Rodrigo Paz ya aplicó una de las medidas económicas más profundas en décadas: la eliminación del histórico subsidio a los combustibles, lo que ayudó a estabilizar la moneda y mejorar la confianza de los inversores. Pero también elevó los costos del transporte y presionó el presupuesto familiar en un país que enfrenta una inflación anual cercana al 20%.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, habla durante un foro económico organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la Ciudad de Panamá, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix)
El presidente boliviano, Rodrigo Paz, habla durante un foro económico organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la Ciudad de Panamá, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix) AP

Además, anunció una reducción de los impuestos a los sectores empresariales e incentivos para repatriar capitales y dijo que mantendrá los bonos sociales heredados de casi 20 años de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) de los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Heredero de un desastre económico

Paz recibió el país en quiebra, con las reservas internacionales casi agotadas, escasez de dólares y sin dinero para importar combustibles que el país no produce. La subvención a los hidrocarburos significaba una sangría anual de más de 2.000 millones de dólares, según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

“No había combustibles, no había disponibilidad de dólares en el Banco Central, había hasta cinco tipos de cambio, había un proceso inflacionario. Hoy día toda esa situación ha cambiado significativamente", dijo Paz a la televisora Unitel el miércoles.

Agregó que “la gente se dio cuenta de que así no podía seguir. Era urgente este cambio difícil y complejo”.

Antes del fin del subsidio la población realizaba largas filas y esperaba por días para cargar combustible.

La eliminación del subsidio fue impulsada por varios gobiernos. Morales lo intentó en 2010, pero dio marcha atrás luego de fuertes protestas.

“Los bolivianos sabíamos que eso tenía que pasar. Era eso o que sigamos haciendo cola en las estaciones de gasolina”, dijo a The Associated Press José Quinteros, un vendedor de pinturas de 38 años.

En su puesto de venta en un barrio popular de La Paz, Quintero expresó que todo ha subido, pero “menos” en comparación con el gobierno de Arce.

Según una encuesta realizada por IPSOS-Ciesmori para la televisora Unitel a inicios de febrero, 78% de los encuestados estuvo de acuerdo con la eliminación de la subvención a la gasolina y el diésel, una medida cuestionada por los críticos de Paz, en su mayoría dirigentes sindicales.

Los retos que faltan

La economía boliviana necesita el retorno de dólares a corto plazo puesto que la producción de su principal producto de exportación —el gas— sufrió una brusca caída en las últimas dos décadas por la declinación de los pozos tras su nacionalización en 2006.

“Ahora vienen los grandes desafíos que tienen que ver con una nueva ley de hidrocarburos y de inversiones”, dijo el analista económico Gonzalo Chávez en referencia a que el gobierno debe atraer inversiones y no solo créditos, que según anunció Paz sumarían unos 8.000 millones de dólares.

Para ello el gobierno necesita que esas leyes pasen por la Asamblea Legislativa, donde el partido de Paz no tiene mayoría y el vicepresidente Edman Lara, que también es el presidente del Legislativo, se declaró opositor.

Paz debe ordenar internamente su casa, dijo Chávez, y realizar acuerdos políticos con otras fuerzas.

“Espero que por bien de los bolivianos garantice estas medidas y que traiga dólares para tener nuevamente libre operación en dólares en los bancos”, señaló Quinteros.

En tanto, Juana Quispe, una estudiante de Administración de Empresas de 21 años, pidió al gobierno nuevas fuentes laborales, especialmente para los jóvenes.

“Aún creo en Paz. No he votado por él, pero espero que él nos saque de esta crisis”, dijo.

FUENTE: AP

