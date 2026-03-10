americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

CIDH pide a Estados de la región respetar derecho internacional en el combate al crimen organizado

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el martes una resolución en la que pidió a los Estados de la región de las Américas respetar el derecho internacional en el combate al crimen organizado.

Vehículos pasan junto a un autobús quemado al día siguiente de que el ejército mexicano matara al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, en Guadalajara, México, el lunes 23 de febrero de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)
Vehículos pasan junto a un autobús quemado al día siguiente de que el ejército mexicano matara al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", en Guadalajara, México, el lunes 23 de febrero de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte) AP

“La violencia perpetrada por el crimen organizado se ha caracterizado por la crueldad extrema y por causar la pérdida masiva de vidas humanas, inclusive sembrando el terror con atentados en áreas urbanas, en procesos electorales a través de actos de violencia contra candidaturas y periodistas, en centros penitenciarios, así como en zonas rurales”, dijo la CIDH.

Agregó que las víctimas y testigos de delitos enfrentan altos niveles de riesgo, amenazas, represalias e incluso asesinatos y desaparición en un contexto de debilidad institucional que limita su acceso efectivo a la justicia y a mecanismos de protección.

Remarcó que “toda acción dirigida a enfrentar el crimen organizado debe ajustarse" al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En tanto, indicó que para que sea eficaz la gestión de la seguridad pública se requiere la adopción e implementación de políticas integrales que incluyan la prevención social, el fortalecimiento y eficacia de la justicia, la participación efectiva de las víctimas y la garantía de reparación integral.

La CIDH advirtió que "en algunos países de la región la corrupción y la impunidad facilitaron a organizaciones criminales cooptar esferas del poder político, incluso a las más altas instancias del Poder Judicial y Legislativo”.

Entre las modalidades del crimen organizado enumeró el narcotráfico, la extorsión, el lavado de dinero, la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral u otras formas de esclavitud moderna y el tráfico ilícito de armas.

En la región hay ejemplos de cómo el crimen organizado se ha extendido y tornado más violento. En México, donde el gobierno busca combatir al narcotráfico, falleció en febrero el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en un enfrentamiento con militares. Tras su muerte se desató una ola de ataques que dejaron más de 70 muertos entre civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y del crimen organizado.

En Guatemala el gobierno impuso un estado de sitio en enero para frenar la violencia de las pandillas tras el asesinato de 10 policías a manos de pandilleros tras perder beneficios que mantenían en las prisiones.

Por su parte, la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha pedido a países de la región combatir al crimen organizado. Y bajo la premisa de enfrentar a organizaciones del narcotráfico atacó en aguas internacionales pequeñas embarcaciones de presuntos narcotraficantes.

El ataque más reciente ocurrió el domingo cuando ese gobierno informó la muerte de seis hombres que viajaban en una embarcación que presuntamente llevaba drogas en el Pacífico oriental, lo que elevó a unos 157 fallecidos desde que inició su campaña contra el narcotráfico en septiembre.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

Destacados del día

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter