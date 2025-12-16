americateve

Ciclista de Baltimore crea arte con tapacubos que se encuentra en sus viajes

BALTIMORE (AP) — El ciclista Barnaby Wickham ha recolectado más de 700 tapacubos perdidos, principalmente en paseos en bicicleta por Baltimore. Estos le han inspirado una búsqueda para convertir la basura en arte, incluyendo coronas navideñas, un pez gigante y una enorme cabeza de Snoopy.

El ciclista Barnaby Wickham posa para un retrato frente a su estructura artística hecha con tapacubos, el jueves 11 de diciembre de 2025, en su casa de Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough)
Es un pasatiempo que se desarrolló hace casi dos años a partir de su amor por el ciclismo y la alegría de crear algo con la basura que ha recolectado.

“Creo que es un poco la emoción de la búsqueda, por un lado", indicó Wickham. "Me encanta andar en bicicleta. Me encanta Baltimore. Me encanta salir en Baltimore, y hay suficientes tapacubos y otras cosas como parrillas de autos para ser interesante, pero no tantos como para que sea demasiado fácil”.

Wickham, de 54 años, dice que no puede explicarlo del todo, pero un día cuando andaba en bicicleta a principios de 2024 decidió llevarse a casa un tapacubos que se halló. Desde entonces, ha comenzado a colgar en su mochila los tapacubos que se va encontrando.

“Llevo un registro de ellos, y tengo un mapa de Google”, comentó. “Marco las ubicaciones donde encuentro cada uno de ellos”.

Otros en su comunidad que se han interesado en sus proyectos le avisan cuando ven tapacubos en la calle. Ahora, Wickham mantiene una lista de ellos que él llama “tapacubos en la naturaleza”.

Quiere hacer la recolección él mismo. Eso es parte de la alegría.

Wickham también recibe ayuda de su esposa, Kate, quien le ayuda a sostener materiales durante la construcción y ofrece opiniones.

“Sólo soy el equipo de apoyo, y ocasionalmente la persona cautelosa que dice, no puedes conducir por esta avenida, no puedes andar en bicicleta por esta calle o lo que sea. Así que sólo estoy más bien apoyando su amor por probar cosas nuevas”, afirmó ella.

Baltimore, un centro de arte peculiar

Podría parecer un pasatiempo extraño, pero Baltimore es conocida por celebrar su lado peculiar. La ciudad es conocida por el director John Waters, cuyos filmes extravagantes le valieron el apodo de “el papa de la basura”. Baltimore también alberga el Museo de Arte Visionario Estadounidense, que es reconocido a nivel nacional como un depósito para el trabajo de artistas autodidactas y arte intuitivo.

Wickham, quien trabaja en marketing para una empresa de tecnología de defensa, almacena sus hallazgos en su garaje y trabaja en su patio delantero. Utiliza metal expandido como marco, con láminas de metal con agujeros y cables para mantener las láminas en su lugar. Usa bridas para unir los tapacubos a las láminas de metal.

“Todo está unido con bridas”, explicó. “Los tapacubos están llenos de ranuras o agujeros, por lo que es fácil agarrarlos para mantenerlos en su lugar”.

Sus obras son grandes. La cabeza de Snoopy mide 4,9 metros (16 pies) de altura y aproximadamente 6,4 metros (21 pies) de ancho.

Recoge tapacubos en sus viajes

Aunque la mayoría de los tapacubos que utiliza fueron encontrados en Baltimore, Wickham amplía su rango cuando viaja. Las visitas para ver a su hijo en la Universidad Estatal de Kent han añadido algunos tapacubos con orígenes en Ohio. Un viaje de negocios a Italia, que incluyó un recorrido en bicicleta por Roma, contó con un hallazgo. Wickham tuvo que explicar a su guía por qué se molestó en recogerlo.

“Le dije que los colecciono y que sólo me lo iba a llevar. Le mostré una foto de la corona, y ella dijo: ‘Ah, está bien’. Siempre que alguien escucha sobre esto y lo entiende, se suma”, comentó Wickham.

Wickham donó dos coronas navideñas que hizo el año pasado, una a las autoridades de la ciudad y otra a una organización sin fines de lucro.

Wickham indicó que el pasatiempo ha llevado a interacciones con los residentes de la ciudad. En un paseo, un hombre que lo vio recoger un tapacubos, insistentemente le hizo señas para que se acercara a él. Quería informarle que había otro tapacubos cerca.

“Para él era evidente que estaba recolectando estas cosas, y todo lo que quería hacer era ayudar, señalarme uno. Y hay mucho de eso”, expresó Wickham.

“Esto inicia muchas conversaciones, y es simplemente algo de lo que a la gente le encanta hablar”, manifestó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

