La CIA crea equipo para investigar misteriosos ataques a funcionarios estadounidenses

“Cuando me entregaron la hoja de papel con el diagnóstico que decía que tenía una lesión cerebral traumática, tenía lágrimas en los ojos. Inmediatamente, de hecho, llamé a otro oficial de la agencia que había sido afectado por esto, y todo lo que pude decir fue, ya sabes, que no me creyeron antes. Y mira esto ahora”.

Polymeropoulos es uno de los 40 funcionarios del gobierno de EE. UU. en múltiples agencias que fueron víctimas de ataques invisibles debilitantes en Rusia, Cuba, China y otros lugares del mundo.

Apenas el año pasado, más de estos ataques se llevaron a cabo contra oficiales de la Agencia Central de Inteligencia, según una fuente familiarizada con los casos.

Por ello, la CIA ha creado su primer grupo de trabajo para centrarse en los presuntos ataques de microondas a los oficiales de inteligencia.

El esfuerzo se basará en una amplia gama de recursos en la agencia y asegurará que exista un equipo y un proceso para abordar cualquier incidente futuro, según un funcionario del gobierno de EE. UU.

El secretario de Estado Tony Blinken, quien se ha comprometido personalmente con el tema, está elevando al coordinador que investiga los incidentes a un puesto de alto nivel en el Departamento de Estado.

La historia de Polymeropoulos subraya el complicado desafío que enfrenta la administración Biden al enfrentar a Rusia. La lista de agresiones conocidas y sospechadas que Rusia ha llevado a cabo contra la democracia y el personal estadounidenses es enorme.

La administración Biden se está preparando para imponer sanciones a Rusia en las próximas semanas por el envenenamiento y encarcelamiento del líder de la oposición rusa Alexey Navalny y el ciberataque de SolarWinds.

Cualquier respuesta a los presuntos ataques de microondas estaría muy lejos, pero el presidente Joe Biden se ha comprometido a enfrentar a Moscú cuando las vidas y los intereses estadounidenses estén en riesgo.

“Me desperté en medio de la noche, con un caso increíble de vértigo, la habitación daba vueltas. Tenía ganas de vomitar", dijo. "He estado en lugares como Irak y Afganistán, me han disparado. Pero esta es, con mucho, la experiencia más aterradora de mi vida”, explicó el ahora agente retirado de la CIA.

Cuando Polymeropoulos acudió por primera vez a los funcionarios médicos de la CIA, no creían que hubiera sufrido un ataque similar a los que estaban experimentando los diplomáticos estadounidenses en Cuba en ese momento. Pero estaba seguro de las similitudes.