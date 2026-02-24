americateve

CIA publica instrucciones para iraníes que quieran contactarla, mientras EEUU sopesa atacar Irán

WASHINGTON (AP) — La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos publicó el martes instrucciones en farsi sobre maneras de contactarla de forma segura desde Irán mientras el presidente estadounidense Donald Trump sopesa posibles ataques militares contra la república islámica.

Vehículos circulando por el centro de Teherán, Irán, el martes 24 de febrero de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Es el más reciente de una serie de mensajes de reclutamiento en farsi, coreano, ruso y mandarín que ofrecen lo que describe como formas seguras de contactar a la CIA. El mensaje en farsi publicado en X, Instagram y YouTube se publica en un momento especialmente tenso en las relaciones entre Estados Unidos e Irán y mientras el gobierno iraní enfrenta nuevas protestas en el país.

Estados Unidos ha reunido su mayor contingente militar en Oriente Medio en décadas a medida que han aumentado las tensiones con Irán. Trump amenazó con una acción militar en enero en respuesta a la represión del gobierno contra protestas, pero luego cambió su enfoque hacia el programa nuclear de Irán y exige que llegue a un acuerdo. Está prevista otra ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán para esta semana.

En una señal de nuevo descontento en Irán, estudiantes realizaron protestas contra el gobierno en universidades de Teherán el lunes.

“Hola. La Agencia Central de Inteligencia los escucha y quiere ayudar”, escribió la agencia en el mensaje, según una traducción al inglés. “Aquí hay algunos consejos sobre cómo hacer una llamada virtual segura con nosotros”.

La publicación en farsi acumuló millones de visualizaciones en apenas unas horas.

La agencia no ha dicho si videos anteriores de reclutamiento han derivado en pistas o nuevas fuentes, pero el director John Ratcliffe ha señalado que las publicaciones están teniendo un impacto.

“El año pasado, la campaña de videos en mandarín de la CIA llegó a muchos ciudadanos chinos, y sabemos que hay muchos más buscando una manera de mejorar sus vidas y mejorar su país”, según dijo Ratcliffe este mes, cuando se publicó un nuevo video en mandarín.

Los consejos de la CIA incluyen usar una red privada virtual, o VPN, para eludir restricciones y vigilancia en internet, y el uso de un dispositivo desechable que no pueda rastrearse fácilmente hasta el usuario. La CIA también instó a posibles informantes a usar navegadores web privados y a borrar su historial de internet para cubrir sus huellas.

Las instrucciones incluyen maneras de comunicarse con la CIA en su sitio web público o en la darknet, una parte de internet a la que sólo se puede acceder mediante herramientas especiales diseñadas para ocultar la identidad del usuario.

Un portavoz de la Misión de Irán ante las Naciones Unidas no respondió por el momento a un mensaje en el que se solicitaban comentarios sobre el nuevo video.

___

La periodista de The Associated Press Farnoush Amiri contribuyó a este despacho desde Nueva York. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

