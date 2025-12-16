Christensen y Rashford dan triunfo al Barcelona sobre el modesto Guadalajara en la Copa del Rey

Lamine Yamal (izquierdazos) del Barcelona pugna por el balón con Argus Moreno de Guadalajara en el partido por la Copa del Rey, el martes 16 de diciembre de 2025.. (AP Foto/Rudy García) AP

El inicio del partido se demoró media hora porque las autoridades locales inicialmente no permitieron el acceso de los aficionados a la tribuna recién construida en el estadio Pedro Escartín en la ciudad de Guadalajara, cerca de Madrid.

Hubo largas filas fuera del estadio hasta que la policía finalmente permitió la entrada de los aficionados. La capacidad del estadio aumentó de casi 6.000 a aproximadamente 8.000 con la nueva tribuna.

El Barcelona tuvo el control desde el principio, pero sufrió para generar ocasiones de peligro contra su oponente de menor categoría.

Christensen finalmente rompió el empate a los 76 minutos con un cabezazo tras un centro de Frenkie De Jong. El cabezazo de Christensen se desvió en un defensor antes de entrar en la red.

Los anfitriones tuvieron algunas oportunidades para igualar, pero no pudieron capitalizar, y Rashford selló la victoria en un contragolpe a los 90 minutos.

El técnico azulgrana Hansi Flick hizo descansar a algunos de los titulares habituales del equipo antes de la visita del líder de La Liga española al tercero Villarreal el domingo.

Otros resultados

En la sorpresa de la noche, el Deportivo La Coruña de segunda división eliminó 1-0 al Mallorca de primera división.

Los otros clubes de primera división avanzaron. La Real Sociedad derrotó 2-1 a Eldense con un gol en el tiempo de descuento, mientras que el Valencia venció 2-0 al Sporting de Gijón.

El miércoles, el Real Madrid visita al Talavera de la tercera división, mientras que el Atlético de Madrid se enfrenta al Atlético Baleares de cuarta categoría.

