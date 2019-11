Chrissy Teigen, Kim Raver y más aplauden a “Sesame Street”

“Se me olvidaba que había gente ahí. Era tan real. De verdad sentía que estaba lidiando con estas criaturas, que fueron creadas de una manera tan hermosa. Los titiriteros eran absolutamente brillantes porque a uno se le olvidaba que estaban ahí. Simplemente sabían cómo hacerlo” —Carol Burnett, ícono de la comedia que apareció en la primera emisión del programa y volvió como invitada con frecuencia.

"Aprendí a contar con 'Sesame Street'. Aprendí el alfabeto. Mientras la gente lo veía por televisión, yo era parte de eso, así que creo que para mí realmente fue el comienzo de este mundo creativo” —Kim Raver, actriz que de niña formó parte del elenco de "Sesame Street".

"Jim Henson ha sido uno de mis ídolos desde que yo era un niño. Todavía tengo un taller en el sótano de mi casa donde hago títeres con gomaespuma, pelotas de pimpón como ojos y cosas así. Me parece que hay algo tan especial en hacer objetos inanimados, y cuando éstos le pueden enseñar a niños alrededor del mundo no sólo las letras y los números y las vocales sino sobre compartir y responsabilidad, eso es algo que perdurará 50 años más siendo realista" —Neil Patrick Harris, actor.

"'Sesame Street' simplemente ha expandido siempre los límites y nos ha impulsado a mirarnos a nosotros mismos de una manera diferente y a ver a los demás con compasión. Y lo ha hecho con humor y de una manera muy agradable. Así que pienso que esa es la genialidad del programa y la razón por la que ha tocado a tantas personas durante tanto tiempo" —Emilio Estevez, actor y director.

"Definitivamente lo veía de niña. Creo que no es sólo entretenimiento. Creo que hay algunas lecciones que aprender detrás de eso y que como humanos, eso nos atrae. Nos atrae ver gente bajo esta luz problemática y entonces verla lidiar y superarlo. Creo que como niños estamos asimilando esas cosas y absorbiéndolas y pensando, 'Oh, algún día cuando yo esté ahí, así es como voy a lidiar con eso'. Así que no creo que sea sólo entretenimiento; uno realmente aprende algo y eso es lo que hace que sea un programa maravilloso" —Olivia Holt, actriz.

“Lo veía de pequeña. Todo el mundo lo veía. Es increíble. Mi mamá estaba como que, 'Oh, es el aniversario de cuando yo lo veía'. Y yo estoy como, 'Dios mío', porque salió cuando ella nació. Así que, sí, ni siquiera es algo icónico, es un estilo de vida" —Meghan Trainor, cantante.