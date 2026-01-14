americateve

Chris Richards, defensor de Crystal Palace es elegido Jugador del Año de US Soccer por primera vez

FAYETTEVILLE, Georgia, EE.UU. (AP) — El defensor Chris Richards fue votado el miércoles como el Jugador del Año de la Federación de Fútbol de Estados Unidos por primera vez.

Chris Richards (izquierda), del Crystal Palace, y Gabriel Jesus, del Arsenal, saltan por el balón durante el partido de fútbol de los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra en Londres, el martes 23 de diciembre de 2025. (AP Photo/Kin Cheung)
Richards jugó en 12 partidos de Estados Unidos en 2025, siendo titular en 11 de ellos. El joven de 25 años de Birmingham, Alabama, anotó dos veces en la Copa Oro de la CONCACAF.

También ayudó al Crystal Palace de la Liga Premier a ganar su primera FA Cup en 2025.

Es el segundo defensor consecutivo en recibir el premio, después de Antonee Robinson del Fulham, marcando la primera vez que defensores ganan en años consecutivos desde Marcelo Balboa en 1994 y Alexi Lalas en 1995.

Richards recibió el 48.6% de los votos ponderados de entrenadores y jugadores de Estados Unidos, exjugadores, entrenadores de ligas profesionales y directores deportivos, administradores, directores de la USSF y miembros del consejo de atletas, medios de comunicación y aficionados. El centrocampista Malik Tillman fue segundo con un 21.7% y Alex Freeman tercero con un 13%.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

