Chris Gotterup inicia temporada del PGA Tour ganando el Sony Open por tercer año consecutivo

HONOLULU (AP) — Chris Gotterup abrió la nueva temporada del PGA Tour con tres grandes birdies en los últimos nueve hoyos que lo llevaron a firmar tarjeta de 64 golpes, seis bajo par, y a la victoria por dos impactos en el Sony Open, su tercera temporada consecutiva adueñándose de este torneo mientras se acerca a la élite del golf.

Chris Gotterup reacciona tras ganar el evento de golf Sony Open en el Waialae Country Club en Honolulu, el domingo 18 de enero de 2026. (AP Photo/Matt York)
El estadounidense estaba dos golpes detrás cuando aprovechó un colapso del líder Davis Riley, y luego se impuso con una mezcla de potencia y putt a lo largo de los últimos nueve hoyos del ventoso Waialae Country Club para evitar que los demás lo alcanzaran.

Gotterup, quien terminó con 16 bajo par, con 264, se mueve al número 17 del mundo. Era el 195 tras el Sony Open hace un año.

Ryan Gerard hizo birdie en sus dos últimos hoyos para una ronda de 65 y terminó en segundo lugar. Voló a Mauricio a finales del año pasado y fue subcampeón para entrar en el top 50 y asegurar un lugar en su primer Masters. Ahora está justo fuera del top 30.

Patrick Rodgers tuvo otra oportunidad para su primera victoria en el PGA Tour, pero no logró un birdie en los últimos nueve hoyos. Cerró con un recorrido de 65 golpes para terminar tercero.

El Sony Open fue el colofón del inicio de la temporada del PGA Tour después de que The Sentry en Kapalua en Maui fue cancelado debido a problemas con el campo en septiembre.

La ronda final en Waialae se jugó con la sensación de que este podría ser el último torneo de Hawái en el tour. El patrocinio del título del Sony Open expira este año, además de la posibilidad de comenzar la temporada del tour más tarde a partir del 2027, ya sea justo antes o después del Super Bowl.

