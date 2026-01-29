Choque entre taxi minibús y camión causa al menos 11 muertos en Sudáfrica

La colisión fatal ocurrió poco más de una semana después de otro impacto frontal entre un taxi minibús y un camión que causó la muerte de 14 escolares en Sudáfrica.
JOHANNESBURGO (AP) — Un accidente entre un taxi minibús y un camión se cobró la vida de al menos 11 personas en Sudáfrica, dijeron el jueves un funcionario del gobierno local y los servicios de emergencia.
La colisión fatal ocurrió poco más de una semana después de otro impacto frontal entre un taxi minibús y un camión que causó la muerte de 14 escolares en Sudáfrica.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
