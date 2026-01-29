Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión .

Choque entre taxi minibús y camión causa al menos 11 muertos en Sudáfrica

JOHANNESBURGO (AP) — Un accidente entre un taxi minibús y un camión se cobró la vida de al menos 11 personas en Sudáfrica, dijeron el jueves un funcionario del gobierno local y los servicios de emergencia.