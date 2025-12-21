americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Choque de autobús en Indonesia deja 16 muertos, dice funcionario

YAKARTA, Indonesia (AP) — Un autobús de pasajeros chocó el lunes en la isla indonesia de Java y 16 personas murieron, informaron autoridades.

El vehículo, que transportaba a 34 personas, perdió el control en una carretera de peaje y chocó contra una barrera de concreto antes de volcarse, indicó Budiono, jefe de la agencia de búsqueda y rescate. El funcionario sólo utiliza un nombre, al igual que muchos indonesios.

El autobús interprovincial viajaba desde la capital Yakarta hacia la antigua ciudad real de Yogyakarta cuando se volcó al entrar en una rampa de salida en curva, en la autopista de peaje Krapyak en la ciudad de Semarang, en Java Central, explicó.

“El impacto violento provocó que varios pasajeros salieran volando y quedaran atrapados contra el cuerpo del autobús”, agregó Budiono.

La policía y los equipos de rescate llegaron unos 40 minutos después del choque y recuperaron los cuerpos de seis pasajeros que murieron allí. Otras diez personas fallecieron camino al hospital o mientras recibían tratamiento, comentó.

De las 18 víctimas que reciben atención en dos hospitales cercanos, cinco de ellas se encuentran extremadamente graves y 13 están graves, señaló.

En reportes noticiosos en televisión podía verse el autobús amarillo volcado y rodeado por personal de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, policías y transeúntes, mientras las ambulancias transportaban a las víctimas lejos del lugar.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

Destacados del día

EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Esta fotografía del miércoles 17 de diciembre de 2025 muestra boletos de la lotería Powerball, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV)

Premio gordo de lotería Powerball alcanza $1.600 millones, uno de los mayores en la historia de EEUU

Bill Clinton en un jacuzzi y Michael Jackson: salen a la luz nuevas imágenes en los archivos del caso Epstein

Bill Clinton en un jacuzzi y Michael Jackson: salen a la luz nuevas imágenes en los archivos del caso Epstein

La dictadura cubana reacciona furiosa a nueva confiscación de un buque petrolero frente a Venezuela

La dictadura cubana reacciona furiosa a nueva confiscación de un buque petrolero frente a Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter