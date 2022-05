Chocolate MC aseguró que El Taiger fue a marchar por el primero de mayo a Cuba

A pesar de que las relaciones entre ambos artistas podrían haber mejorado luego de que el Taiger abogase por la libertad de Chocolate en el tiempo que estuvo preso, este último dijo que no desea hacer las paces con el artista pues “no quiere contacto con el aparato”, refiriéndose a unas supuestas relaciones entre El Taiger y el régimen cubano.

Chocolate además hizo referencia a los menores de edad que la seguridad del estado encarceló en Cuba después del 11 de julio por decir consignas parecidas, cuestionando la entrada del artista en la isla.

El Taiger anunció su viaje a Cuba desde finales del mes de marzo en una directa en las redes sociales en donde detalló que no viajaría a la isla a cantar sino para visitar a su familia.

“Tengo una sorpresa a mi gente de Cuba, una sorpresa grande de verdad. Por ahora no voy a coger un micrófono ni nada, porque voy por un motivo específico. Lo digo porque no quiero chisme mañana cuando me vean allá. Ni los de aquí, ni los de allá, ni los de ningún lado. Voy a pararme delante de la tumba de mis viejos que se los debo”, declaró.

Sin embargo, a unos días de la llegada del artista a La Habana, Jorge Jr, director de la agrupación

“Los Cuatro” y a quien Chocolate identifica como “agente de la seguridad”, compartió en sus redes sociales una promoción de la presentación de El Taiger en un bar habanero.

“Te fue a recoger el otro guardia en el Audi que le dio el DNA (seguridad del estado)”, dijo Chocolate a El Taiger con respecto a Jorge Jr. “Ese Audi es una patrulla”.

