Chloe Kim se queda sin el triplete de oro en el halfpipe femenino

LIVIGNO, Italia (AP) — Chloe Kim se quedó corta en su intento de convertirse en la primera snowboarder olímpica en ganar tres medallas de oro consecutivas al finalizar segunda, por detrás de la surcoreana Choi Gaon, en el halfpipe femenino.

La surcoreana Choi Ga-on celebra con miembros de su equipo tras su actuación durante las finales de halfpipe de snowboard femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Livigno, Italia, el jueves 12 de febrero de 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson)
Choi, de 17 años, destronó a la campeona de las previas dos ediciones olímpicas, con una puntuación de 90,25 en su última bajada.

Kim tuvo una oportunidad más de volver a lo más alto, pero la estadounidense de 25 años se cayó en la última de sus tres bajadas y se conformó con la plata. La japonesa Mitsuki Ono se llevó el bronce.

Choi sufrió una dura caída en su primera bajada antes de sorprender a Kim y al resto del público reunido en una noche nevada en los Alpes italianos. Choi se estrelló contra la pendiente del halfpipe y se deslizó hasta la mitad del recorrido, donde permaneció varios minutos. Tras ser atendida por el personal médico, salió del recorrido sin ayuda.

No estaba claro que siquiera fuera a regresar para su segunda bajada, pero lo hizo y la completó. Luego llegó su turno en el halfpipe que le valió el oro.

Choi se convirtió en la ganadora más joven de los X Games en 2023, a los 14 años. Ahora, la debutante olímpica es la primera mujer no estadounidense en ganar el oro en la principal prueba del snowboard desde que la australiana Torah Bright lo logró en 2010. La estadounidense Kaitlyn Farrington se consagró en 2014 en los Juegos Olímpicos de Sochi, y Kim triunfó en Pyeongchang y Beijing.

Kim no es la única a la que se le escapó en estos Juegos el hito de ganar oros en tres Juegos Olímpicos de Invierno consecutivos.

La checa Ester Ledecka se quedó corta en el eslalon gigante paralelo del snowboard alpino, al igual que la austríaca Anna Gasser en big air. Ambas eran bicampeonas defensoras.

El legendario snowboarder estadounidense Shaun White ganó tres medallas de oro en el halfpipe, pero no de forma consecutiva. Se coronó en 2006, 2010 y 2018. Terminó cuarto en 2014.

White estaba entre el público el jueves y se estremeció después de que Kim se cayera en su última bajada. El novio de Kim, el ala defensiva de los Browns de Cleveland Myles Garrett, también estaba en su sección animándola, junto con Snoop Dogg.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

