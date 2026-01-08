Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión .

Chloe Kim se lesiona el hombro en entrenamiento, pero espera competir en los Juegos de Invierno

LAAX, Suiza (AP) — La dos veces medallista de oro olímpica Chloe Kim afirmó el jueves que se dislocó el hombro durante un entrenamiento y no sabe si podrá competir en los Juegos de Invierno en Italia el próximo mes.