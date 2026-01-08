americateve

Chloe Kim se lesiona el hombro en entrenamiento, pero espera competir en los Juegos de Invierno

LAAX, Suiza (AP) — La dos veces medallista de oro olímpica Chloe Kim afirmó el jueves que se dislocó el hombro durante un entrenamiento y no sabe si podrá competir en los Juegos de Invierno en Italia el próximo mes.

ARCHIVO - Foto del 10 de febrero del 2022, la estadounidense Chloe Kim celebra durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. (AP Foto/Francisco Seco, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 10 de febrero del 2022, la estadounidense Chloe Kim celebra durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. (AP Foto/Francisco Seco, Archivo)

Kim publicó imágenes de su caída en el halfpipe en Laax, donde los mejores snowboarders del mundo competirán a finales de este mes en una importante preparación previa a los Juegos Olímpicos.

Ella expresó que se mantiene optimista y tiene un rango completo de movimiento en el hombro, y espera saber más después de las pruebas el viernes.

FUENTE: AP

