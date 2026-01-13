americateve

Chloe Kim dice estar 'lista' para los Juegos Olímpicos pese a desgarro en hombro

La snowboarder Chloe Kim afirma que está "lista" para los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina a pesar de haber sufrido un desgarro en el labrum de un hombro durante una sesión de entrenamiento la semana pasada en Suiza.

ARCHIVO - Foto del 10 de febrero del 2022, la estadounidense Chloe Kim celebra durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. (AP Foto/Francisco Seco, Archivo)
Ahora comienza una carrera contra el tiempo para ver si la estadounidense puede prepararse para una competencia que comienza en menos de un mes.

La ganadora de las dos últimas medallas de oro olímpicas en el halfpipe publicó una actualización en Instagram el martes. Dijo que no le sorprendió enterarse de que había desgarrado su labrum, el revestimiento de la cavidad que mantiene unido el hombro.

No mencionó qué hombro se lesionó cuando cayó mientras se preparaba para el Laax Open de este fin de semana.

“Hay dos formas de hacerlo, y la forma en que lo hice es menos grave que la otra, así que estoy realmente feliz por eso”, dijo. “Obviamente, estoy muy decepcionada de no poder hacer snowboard hasta justo antes de los Juegos Olímpicos, lo cual va a ser difícil. No he tenido ni de cerca la cantidad de repeticiones que me hubiera gustado, pero está bien”.

La competencia olímpica femenina de halfpipe comienza el 11 de febrero.

Kim, de 25 años, quien ya se ha clasificado para el equipo de Estados Unidos, sería la gran favorita para ganar en Italia si está completamente sana. Dijo que no competirá este fin de semana en Laax. No mencionó los Winter X Games en Aspen a finales de este mes, que son la última gran competencia antes de los Juegos Olímpicos.

Kim sólo ha estado en una competencia esta temporada, el mes pasado en Copper Mountain, y mientras se calentaba para la final allí, también sufrió una lesión en el hombro.

La semana pasada, publicó un video de su caída en Suiza. Apareció deslizándose por el halfpipe después de perder el equilibrio en el aterrizaje de un salto.

En ese momento, dijo que se dislocó el hombro y que no tenía mucho dolor. Una resonancia magnética del viernes pasado reveló el desgarro en el labrum.

En su video, Kim dijo que tendrá que usar un "súper sexy soporte para el hombro" que es incómodo.

“Pasé por un montón de diferentes oleadas de emociones, pero honestamente, estoy muy emocionada por esta semana”, dijo.

El final del video la mostró recogiendo a su novio, el ala defensiva de los Browns de Cleveland Myles Garrett, en una estación de tren.

“Estoy muy agradecida de poder hacer esto, aunque los momentos malos pueden ser bastante duros”, escribió Kim en la publicación que acompañaba su video. “¡Emocionada por una semana de exploración!”

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

