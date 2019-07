Chivas toma un respiro con triunfo 2-0 sobre Tigres

Los visitantes afrontaron grandes dificultades después de verse superados en el marcador muy rápido y desde el minuto 23 se quedaron con 10 elementos por la expulsión del defensa Carlos Salcedo _quien vio la tarjeta roja luego que el árbitro Óscar Macías corroboró con la repetición de video una falta que cometió sobre Michel Pérez.

Tigres, vigente monarca del futbol mexicano, tuvo una gran oportunidad de igualar con un remate de cabeza del argentino Guido Pizarro en el corazón del área, que fue mandado afuera con grandes reflejos por el arquero Antonio Rodríguez a los 57.

La presión del campeón se mantuvo y el francés Andre-Pierre Gignac también estuvo cerca de igualar con el cobro de un tiro libre que fue desviado por Rodríguez a los 71.

En tiempo agregado, Miguel Ponce fue derribado en el área para que se marcara el penal que Pulido definió correctamente, para darle los primeros puntos a su equipo en el torneo y un poco de respiro al estar inmerso en las posiciones de abajo en la lucha por el no descenso.

Para el estratega Tomás Boy fue apenas la segunda victoria de liga en seis compromisos desde que asumió el cargo las fechas finales del certamen pasado.

En la capital, el centrocampista Juan Vigón se estrenó como goleador de los Pumas, que vencieron 2-0 al Necaxa y con el final de la jornada son líderes de la clasificación.

Vigón logró una impresionante anotación con un gran remate de cabeza a los 10 minutos, mientras que Pablo Barrera amplió la ventaja por medio de un tiro de penal a los 70.

Necaxa perdió la opción de ejecutar un penal a los 46, cuando el árbitro Eduardo Galván cambió su decisión después de recurrir a la revisión de video tras una llamada del videoarbitraje (VAR).

En San Luis, el recién ascendido Atlético venció 1-0 al Monterrey para sumar sus primeros puntos en la máxima categoría.

El argentino Matías Catalán hizo el primer tanto de la franquicia en su vuelta a la Primera División con el cobro de un tiro libre, que pasó en medio de la barrera y que su compatriota Marcelo Barovero, arquero de los Rayados, falló al querer desviarlo a los 18.

En Torreón, Santos convirtió tres tantos en el complemento para golear 3-0 a los debutantes Bravos de Juárez.

El uruguayo Brian Lozano (52), Carlos Orrantia (61) y Adrian Lozano (69) hicieron los tantos de los locales, que siguen con un paso perfecto en el torneo con su segunda victoria.

Luego de dos fechas Santos, Pumas y Atlas tienen seis puntos; les siguen Tijuana, América, León y Querétaro con cuatro; Tigres, San Luis y Chivas cuentan con tres; Cruz Azul tiene dos; Veracruz, Pachuca, Toluca y Necaxa con uno; Puebla, Monterrey, Morelia y Juárez no han sumado.

La próxima jornada comenzará el viernes 2 de agosto con los duelos Puebla vs. Chivas y Atlas vs. Santos; el sábado 3 de agosto se realizarán los partidos Querétaro vs. Cruz Azul, América vs. Tijuana, Pachuca vs. Morelia, Monterrey vs. León y Necaxa vs. Veracruz y concluirá el domingo 4 de agosto con los enfrentamientos entre Pumas vs. Tigres y Juárez ante Toluca. Atlético San Luis descansará.