Chivas supera 2-1 a Querétaro para mantener su paso perfecto en la Liga MX

GUADALAJARA, México (AP) — Armando González y Roberto Alvarado resolvieron magistralmente dentro del área para marcar los goles con los que Chivas venció el sábado 2-1 a Querétaro y extendió su paso perfecto en el torneo Clausura de la Liga MX.

El joven ariete González, de 22 años, celebró su segunda diana del curso a los 35 minutos, cuando remató de cabeza dentro del área chica un centro de Daniel Aguirre.

Alvarado amplió la ventaja a los 61 con un remate de primera intención adentro del área, a pase de Richard Ledezma.

Mateo Coronel descontó por los visitantes a los 81, después de que el arquero Raúl Rangel no pudo contener un remate, que dejó suelto en el área para que el delantero argentino de Gallos lo mandara al fondo de la portería.

Chivas tiene pleno de triunfos en este comienzo del campeonato, en el que suma triunfos en sus primeros tres partidos, algo que no conseguía desde el torneo Apertura 2023. En consecuencia, se ubica en la cima de la clasificación.

Querétaro ha hilvanado descalabros y marcha en la 16ta posición con una unidad.

González, quien fue sustituido a los 77 minutos, se ha convertido en el referente en la ofensiva del equipo que dirige el argentino Gabriel Milito.

La “Hormiga” González, campeón goleador del curso pasado con 12 tantos junto a Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis), ya cuenta con 19 dianas en 49 partidos con el Guadalajara.

En otro resultado, el Atlas venció 1-0 a Necaxa con una diana de Alfonso González a los 43 minutos.

Atlas se ubica provisionalmente en la 4ta posición con seis unidades; los Rayos marchan en el 13er sitio con tres.

Ambos equipos terminaron con 10 jugadores después de las expulsiones de Paulo Ramírez (Atlas) y Julián Carranza (Necaxa).

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

