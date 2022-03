Y China qué...

China es el país de mayor GDP después de US. En lista: US 23 trillones [tn], China 17.8 tn, Japón 5tn, Alemania 4.6tn, UK 3.2tn y Rusia 1.8tn]]…Rusia es la décimo tercera economía del mundo teniendo a China como principal socio comercial.

Según Freedom House desde 2006, el 75% de la población mundial no vive en libertad. Sólo un 25% vive en democracias liberales. US, Canadá, UK, gran parte de Latam y Europa; Japón, India, Indonesia y Australia exhiben modelos bipartidistas o multipartidistas. El mundo registra una unipolaridad autocrática donde su máximo exponente es China, su partido único comunista y un agresivo capitalismo de estado.

Gran parte del viejo telón de acero forma parte de la OTAN [1941] o está en proceso de pertenecer: Georgia, Bosnia Herzegovina, Croacia y Ucrania. Sin embargo, la OTAN-liderada por US y Alemania-no han podido articular una relación económica como la de Rusia y China. En los últimos años Putin y Xi Jinping se han reunido 30 veces y han podido reconstruir una arquitectura político-económica en Oriente. No olvidemos que China sigue teniendo en la mira a HK, Taiwán y el Mar Chino. Mientras estas naciones avanzan en sus procesos de dominio, la OTAN, la UE, US y occidente [disminuido y debilitado en su modelaje democrático y liberal], va a un paso más lento y burocrático. Y amanecimos en guerra, en invierno, sin un líder visible en Europa; Macrón en elecciones, sin Merkel y Biden recién llegado.

La dependencia de Europa a la energía rusa va del norte de Macedonia a Rumania. Alemania, Austria, Italia, Checoslovaquia o Polonia tienen una dependencia promedio de un 46% al gas ruso. Finlandia 94%, Hungría 40%. No contar con estos suministros es frío, inflación, quiebre y paralización industrial. Pero Rusia también enfrenta inmensos retos. Su agresión ha fortalecido la credibilidad del presidente Zelenski, la necesidad de cooperación y reunificación de la OTAN y la voluntad de occidente de organizarse en bloque. Las sanciones han sido rotundas. Un error de cálculo de Putin, que China observa sigilosamente.

China, el viejo de la película…

La economía de la OTAN tiene un valor de 1.2 Tn, liderada por EEUU, Canadá, Alemania, Italia, Francia, España, Turquía, Polonia y Países Bajos vs. 850 Bn del resto del mundo: China, India, Japón, Corea del Sur, Brasil, Irán, Israel, Australia, Arabia Saudita y Rusia. China supera a EEUU en exportaciones a la UE, Ucrania, Rusia y mayor parte de países asiáticos. China mantiene un intercambio comercial con EEUU de 700 Bn; un balance superior al de EEUU y UE [220 Bn], China y la eurozona [300 Bn], más China y Rusia [112 Bn] todos juntos. ¿Arriesgará Xi Jinping su alcance económico, comercial, geopolítico y financiero [a tiro de convertirse en la economía más fuerte del planeta], por favorecer a Rusia?

China ha demostrado una diplomacia moderada y discreta. Pero recientemente Xi Jinping dijo que la guerra de Rusia y Ucrania era una pena y había que parar sus atrocidades. Esta tendencia podría convertir [China] en el actor ideal para negociar una tregua entre Ucrania y Rusia...La desaceleración económica representada en países como India 7.7%, Indonesia 5.7% China 5.2% Arabia Saudita 4.6%, Canadá 4.2%, Italia 4.1%, [Mundo 4%], UK 3.8%, [Eurozona 3.7%], US 3.5%, Alemania 3.4%, Rusia 3.2%, Japón 3.1%, Turquía 2.5% México 2.0% S. África 2.0% Brasil 0.0%, teniendo a China como el main hub [eje central] del engranaje económico mundial [la fábrica del planeta], la coloca como el país-árbitro ideal.

En medio de sanciones, suspensiones SWIFT [que conecta 11.000 instituciones financieras en el mundo, 32 millones de mensajes diarios, 50% de los pagos transfronterizos globales de alto valor]; reservas nucleares [Rusia a tope con 6,500 de inventario, US 5.500]; inflación, elevados costos de energía, desmontaje comercial de Rusia y China [112bn], Rusia y el resto del mundo [220bn], Rusia y EEUU [45 Bn] y Alemania [40bn]]; Ucrania dependiente de UE en un 39%, de China en 15% y de Rusia 7%, más riesgos geopolíticos, hace de Xi Jinping un protagonista crucial. China, a fin de cuentas, es una de las economías más afectadas por una escalada del conflicto.

Una guerra con los días contados….

Rusia con sus 17.075.400 km2-desde el enclave de Kaliningrado hasta el estrecho de Bering-casi la mitad (170) de los 360 meridianos del planeta, y 11 usos horarios, no puede atender sus demandas logísticas [comida, suministros], bloqueada.

China cuenta con el leverage político y económico para nivelar apetencias y salir como el gran líder en la mal denominada guerra de Occidente vs. Oriente. Es Rusia vs. el resto del mundo. La amenaza también pende sobre Asia con China a la cabeza.

Es cierto que Rusia y China han tenido lazos difíciles por la división chino-soviética [1960] que Nixon trató de consolidar 12 años después. Hoy siguen existiendo tensiones en Asia Central, África y el Ártico. Putin sabe de las asimetrías económicas y de la creciente influencia geopolítica de China, su patio trasero. Pero al decir de Ana Palacios, Rusia y China no necesitan ser aliados perfectos para que su relación altere el orden internacional. Por ello China tiene el testigo en la mano. Más que EEUU, la OTAN o el propio Putin. Los días de esta guerra están contados…Ni Rusia la aguanta, el mudo liberal se levanta y China no la tolera…no le conviene.

Fuente: @ovierablanco Embajador designado de Venezuela en Canadá