China quiere separar los NFT de las criptomonedas mediante una nueva infraestructura blockchain

Destacando que los NFT no tienen problemas legales en China siempre que no se utilicen con Bitcoin (BTC) u otras criptomonedas, Yifan He, CEO del proveedor de soporte técnico de BSN, Red Date Technology, dijo que la próxima infraestructura utilizaría una red blokchain abierta y autorizada para permitir un órgano de gobierno on-chain.