China y Sudáfrica firman acuerdo comercial, protegiéndose de aranceles de Trump

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — China y Sudáfrica firmaron un acuerdo marco para un nuevo tratado comercial el viernes, mientras la principal economía de África busca otras opciones tras los altos aranceles por Estados Unidos y su conflicto diplomático con la administración de Trump.

El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa (d) con el presidente chino Xi Jinping en Pretoria, Sudáfrica, el 22 de agosto del 2023. (AP foto/Themba Hadebe)
El Ministerio de Comercio e Industria de Sudáfrica afirmó que el acuerdo iniciará negociaciones sobre un tratado que otorgaría a algunos productos sudafricanos, como frutas, acceso libre de aranceles al mercado chino. El ministerio expresó que esperaba que el acuerdo comercial se finalizara para finales de marzo.

A cambio, indicó, China obtendrá oportunidades de inversión mejoradas en Sudáfrica, donde sus ventas de automóviles han experimentado un rápido crecimiento.

Estados Unidos impuso aranceles del 30% a algunos productos sudafricanos bajo la política de aranceles recíprocos del presidente Donald Trump, una de las tasas más altas aplicadas en todo el mundo. Sudáfrica ha manifestado que todavía está negociando con Estados Unidos para lograr un mejor acuerdo.

El acuerdo entre China y Sudáfrica sigue a otros que buscan alternativas a la asociación con Estados Unidos ante las agresivas políticas comerciales de Trump.

China ya es el mayor socio comercial de Sudáfrica tanto para importaciones como exportaciones, mientras que la influencia económica china en todo el continente africano sigue creciendo y domina en la extracción de minerales críticos de África, que son componentes clave para nuevos productos de alta tecnología.

"Sudáfrica espera trabajar con China de manera amistosa, pragmática y flexible", declaró el ministerio.

El ministro de Comercio e Industria, Parks Tau, quien viajó a China para firmar el acuerdo, comentó que el tratado beneficiará a los sectores de minería, agricultura, energía renovable y tecnología de Sudáfrica.

Los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Sudáfrica han caído a su peor punto en décadas después de que la administración de Trump acusara a Sudáfrica de seguir una política exterior antiestadounidense y permitir la persecución violenta de un grupo minoritario blanco en el país. El gobierno de Sudáfrica ha negado las acusaciones de que los agricultores afrikaners blancos están siendo asesinados en un esfuerzo generalizado por confiscar sus tierras.

Trump también ha prohibido a Sudáfrica participar en las reuniones del Grupo de los 20 países ricos y en desarrollo este año en Estados Unidos.

Las mayores exportaciones de Sudáfrica a China son oro, mineral de hierro y metales del grupo del platino, mientras que los automóviles chinos han aumentado rápidamente su cuota de mercado en Sudáfrica. Los grupos industriales estiman que las marcas chinas han crecido de alrededor del 2,8% del mercado sudafricano en 2020 a entre el 11% y el 15% el año pasado.

BYD de China superó a Tesla de Elon Musk en 2025 como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

