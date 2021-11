China satisfecho tras reunión virtual entre Biden y Xi

Ante la presión en sus respectivos países, tanto Biden como Xi parecían determinados para reducir la tensión en lo que para ambas partes es su más importante, y con frecuencia turbulenta, relación en el escenario global.

“Como he dicho antes, me parece que nuestra responsabilidad como líderes de China y Estados Unidos es asegurar que la competencia entre nuestros países no se convierta en conflicto, ya sea intencional o no intencional”, afirmó Biden a Xi al inicio de la reunión. “Simplemente, competencia directa”.

La Casa Blanca no tenía muchas expectativas para la reunión y no hubo anuncios importantes o comunicados conjuntos. Aun así, funcionarios de la Casa Blanca indicaron que ambos mandatarios tuvieron un intercambio importante.