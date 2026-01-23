americateve

China reporta 8 desaparecidos y 13 rescatados tras naufragio cerca de un disputado atolón

BANGKOK, Tailandia (AP) — Ocho personas estaban desaparecidas después de que un barco con 21 filipinos a bordo volcó en el mar de China Meridional, informó el viernes la Guardia Costera china.

ARCHIVO - Tripulantes de un barco de la Guardia Costera de China observan una embarcación del gobierno de Filipinas mientras tratan de impedirle el paso hacia un disputado atolón para reabastecer y relevar a los marines filipinos que estuvieron desplegados allí casi cinco meses, el 29 de marzo de 2014. (AP Foto/Bullit Marquez, archivo)
ARCHIVO - Tripulantes de un barco de la Guardia Costera de China observan una embarcación del gobierno de Filipinas mientras tratan de impedirle el paso hacia un disputado atolón para reabastecer y relevar a los marines filipinos que estuvieron desplegados allí casi cinco meses, el 29 de marzo de 2014. (AP Foto/Bullit Marquez, archivo) AP

Los guardacostas rescataron a 13 personas en la operación en curso, señaló el comunicado.

El barco naufragó a unas 55 millas náuticas (101 kilómetros) al noroeste del banco de arena de Scarborough, uno de los atolones más disputados en el mar de China Meridional.

La zona es escenario de frecuentes escaramuzas entre embarcaciones chinas y filipinas. Ambos países reclaman el atolón como propio y patrullan las aguas cercanas al banco de arena, que también es reclamado por Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

Un barco de la Armada china chocó accidentalmente con otro de la Guardia Costera del país en agosto mientras trataba de impedir el paso a un buque de los guardacostas filipinos en la misma zona.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

