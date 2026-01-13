China registra superávit comercial de 1,2 billones de dólares en 2025

Compartir en:









Los datos de aduanas mostraron que el superávit global de China aumentó 20% respecto al año anterior, con exportaciones por 3,77 billones de dólares e importaciones por 2,58 billones de dólares.

El superávit comercial de 2024 fue de 992.000 millones de dólares.

Las exportaciones de China en diciembre aumentaron 6,6% respecto al año anterior, superando las estimaciones de los economistas y siendo más altas que el incremento interanual de 5,9% de noviembre. Las importaciones en diciembre aumentaron 5,7% interanual, en comparación con 1,9% de noviembre. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP