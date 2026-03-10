China reanuda servicio de trenes a Norcorea, suspendido desde COVID

Compartir en:









Los trenes circularán entre Beijing y Pyongyang cuatro veces por semana a partir del jueves. También se reanudará el servicio diario de trenes desde la ciudad fronteriza china de Dandong hacia Pyongyang, anunció la autoridad ferroviaria de China.

La reanudación del servicio “promoverá aún más los intercambios entre personas, la cooperación económica y comercial y los intercambios culturales entre China y Corea del Norte”, indicó el comunicado.

El turismo desde China hacia Corea del Norte se ha estancado desde la pandemia. Corea del Norte prohibió a todos los turistas extranjeros durante la COVID, pero ha ido flexibilizando lentamente esas restricciones, y volvió a abrir el país al turismo por primera vez en 2024.

Sin embargo, solo ha permitido la entrada de turistas rusos, aunque los grupos turísticos chinos representaban el 90% de todos los visitantes antes de la prohibición, una medida que sorprendió a los observadores, ya que China es el mayor socio comercial del país y un aliado importante.

Los boletos para los trenes, por ahora, solo estarán disponibles de manera presencial en China, añadió el comunicado.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP