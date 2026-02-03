americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

China prohibirá las manijas ocultas en autos a partir de 2027

HONG KONG (AP) — China prohibirá a partir del próximo año las manijas ocultas en las puertas de los automóviles, muy habituales en los Tesla y en otras marcas de vehículos eléctricos.

ARCHIVO - Un Tesla modelo Y, en un concesionario de la marca, el 19 de marzo de 2025, en Kennesaw, Georgia. (AP Foto/Mike Stewart, archivo)
ARCHIVO - Un Tesla modelo Y, en un concesionario de la marca, el 19 de marzo de 2025, en Kennesaw, Georgia. (AP Foto/Mike Stewart, archivo) AP

Todas las puertas de los autos deben incluir una función de apertura mecánica para las manijas, excepto el portón trasero, según los detalles publicados el lunes por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información chino.

Según las autoridades, la medida tiene como objetivo abordar preocupaciones de seguridad tras accidentes letales de vehículos eléctricos donde, de acuerdo con los reportes, las puertas electrónicas no funcionaron y los pasajeros quedaron atrapados en el interior del vehículo.

El nuevo requisito entrará en vigor el 1 de enero de 2027. En los modelos que ya fueron aprobados, las automotrices tendrán hasta el 1 de enero de 2029 para realizar cambios de diseño que cumplan con las regulaciones.

Vehículos como el Model Y y Model 3 de Tesla, el iX3 de BMW y otros de muchas marcas chinas tienen manijas retráctiles que podrían estar sujetas a las nuevas directrices.

Chris Liu, un analista senior del grupo de investigación y asesoría tecnológica Omdia, en Shanghái, afirmó que el impacto global de las nuevas reglas de Beijing podría ser sustancial y que otras jurisdicciones podrían seguir el ejemplo. Los fabricantes tendrán que llevar a cabo rediseños o adaptaciones que podrían ser costosas.

“China es el primer gran mercado automotriz en prohibir explícitamente las manijas eléctricas emergentes y las ocultas que se accionan presionándolas", indicó. “Aunque otras regiones han señalado preocupaciones de seguridad, China es la primera en formalizarlo en un estándar de seguridad nacional”.

Es probable que los reguladores en Europa y en otros lugares tomen la medida como referencia o se alineen con el enfoque de China, apuntó Liu. Los nuevos requisitos tendrán un mayor impacto en los autos eléctricos premium, ya que las manijas retráctiles “se consideran una declaración de diseño y aerodinámica”, agregó.

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China publicó en septiembre un borrador de la propuesta normativa para alegaciones públicas.

El año pasado, la Administración Nacional de Seguridad Vial de Estados Unidos abrió una investigación sobre casos en los que, según los reportes, las manijas electrónicas de Tesla no funcionaron.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Destacados del día

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Trump CUBa

Trump afirma que EEUU negocia con Cuba sobre un acuerdo energético

Estremecedores detalles del asesinato de Kañín en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

Estremecedores detalles del asesinato de "Kañín" en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter