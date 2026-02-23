americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

China pone a empresas japonesas en listas de control de exportaciones entre tensiones crecientes

BEIJING (AP) — China incluyó a 20 empresas japonesas en una lista de control de exportaciones y a otras 20 en una lista de vigilancia el martes, mientras continúan las tensiones por comentarios previos de la líder japonesa sobre Taiwán, una isla autogobernada que Beijing reclama como propia.

ACHIVO - Soldados paramilitares y un policía con un perro rastreador pasan ante la puerta del Ministerio chino de Comercio, en Beijing, el 3 de abril de 2025. (AP Foto/Andy Wong, Archivo)
ACHIVO - Soldados paramilitares y un policía con un perro rastreador pasan ante la puerta del Ministerio chino de Comercio, en Beijing, el 3 de abril de 2025. (AP Foto/Andy Wong, Archivo) AP

Los exportadores chinos tendrán prohibido vender bienes de doble uso —que pueden utilizarse tanto con fines civiles como militares— a 20 empresas japonesas, según un comunicado del Ministerio de Comercio de China.

Entre las empresas señaladas figuran varias filiales de Mitsubishi Heavy Industries relacionadas con construcción naval y producción de motores de aeronaves y maquinaria marítima, así como divisiones de Kawasaki Heavy Industries y Fujitsu, entre otras.

El ministerio indicó que también se prohíbe a organizaciones o individuos extranjeros proporcionar a las 20 entidades artículos de doble uso originarios de China.

“Todas las actividades relacionadas en curso deben cesar de inmediato”, señaló el comunicado.

Una lista separada incluye a 20 empresas japonesas para las cuales se exige a los exportadores chinos presentar solicitudes individuales de licencia de exportación, con informes de evaluación de riesgos y compromisos por escrito de que los artículos de doble uso no serían utilizados por el ejército de Japón.

Entre las empresas de esta última lista figuran Subaru Corporation, Mitsubishi Materials Corporation e Institute of Science Tokyo, entre otras.

El Ministerio chino de Comercio afirmó que las medidas, destinadas a frenar la remilitarización de Japón y sus ambiciones nucleares, “son totalmente legítimas, razonables y legales”.

Agregó que las medidas “solo están dirigidas a un pequeño número de entidades japonesas, y las medidas pertinentes sólo apuntan a artículos de doble uso”. “No afectarán los intercambios económicos y comerciales normales entre China y Japón, y las entidades japonesas honestas y respetuosas de la ley no tienen absolutamente nada de qué preocuparse”.

La decisión se produce en medio de tensiones persistentes entre China y Japón por unos comentarios de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien en noviembre dio a entender que Japón podría intervenir militarmente ante un posible ataque chino contra Taiwán.

Beijing considera a Taiwán como una provincia separatista propia, que debe ser anexionada por la fuerza si es necesario, y reacciona con irritación ante cualquier comentario de gobiernos extranjeros que muestre apoyo a la soberanía de Taiwán.

El partido de Takaichi obtuvo una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias a principios de este mes, lo que le permitirá redoblar una importante deriva conservadora en las políticas de seguridad, inmigración y otras áreas en Japón.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

Destacados del día

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Conductor cubano de Lyft en Kentucky enfrenta cargos graves e intervención de ICE

Conductor cubano de Lyft en Kentucky enfrenta cargos graves e intervención de ICE

Suiza congela USD 880 millones ligados a Maduro tras su captura por narcotráfico y corrupción

Suiza congela USD 880 millones ligados a Maduro tras su captura por narcotráfico y corrupción

EEUU anticipa cambio histórico en Cuba para 2026 y confirma contactos dentro del sistema

EEUU anticipa "cambio histórico" en Cuba para 2026 y confirma contactos dentro del sistema

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter