China insta a Canadá a distanciarse de la influencia de EEUU mientras Carney visita Beijing

Los medios estatales de China están instando al gobierno canadiense a establecer un camino de política exterior independiente de Estados Unidos, lo que llaman "autonomía estratégica".

Canadá ha sido durante mucho tiempo uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos, tanto geográficamente como de otras maneras. Pero Beijing espera que la agresión económica —y ahora la acción militar— del presidente Donald Trump contra otros países erosione esa relación.

El gobierno chino se irritó por los esfuerzos del expresidente de Estados Unidos Joe Biden para fortalecer las relaciones con Europa, Australia, India, Canadá y otros para enfrentar a China. Ahora ve una oportunidad para intentar aflojar esos lazos, aunque sigue siendo cauteloso sobre hasta dónde llegará eso.

Carney, por su parte, se ha centrado en el comercio, y ha descrito el viaje a China como parte de un movimiento para forjar nuevas asociaciones en todo el mundo para poner fin a la dependencia económica de Canadá en el mercado estadounidense. Trump ha impuesto aranceles a Canadá sobre sus exportaciones a Estados Unidos, e insinuó que Canadá podría convertirse en un estado más de su nación.

El mandatario canadiense, que asumió el cargo el año pasado, busca revivir una relación con China que estuvo marcada por la acritud durante más de seis años de gobierno de su predecesor, Justin Trudeau.

El deterioro de las relaciones comenzó con el arresto de un ejecutivo tecnológico chino a finales de 2018 a petición de Estados Unidos, y se intensificó más recientemente con la decisión del gobierno de Trudeau en 2024 de seguir el ejemplo de Biden al imponer un arancel del 100% a los vehículos eléctricos fabricados en China. China ha respondido a eso y a un arancel del 25% sobre el acero y el aluminio con sus propios aranceles sobre las exportaciones canadienses, incluyendo canola, mariscos y cerdo.

"Si la parte canadiense reflexiona sobre las causas fundamentales de los retrocesos en las relaciones bilaterales en los últimos años —las políticas del anterior gobierno de Justin Trudeau para contener a China en sintonía con Estados Unidos—, se dará cuenta de que puede evitar el mismo resultado manteniendo su autonomía estratégica en el manejo de los asuntos relacionados con China", escribió el periódico estatal China Daily en un editorial esta semana.

"Si Ottawa aún elige someter su política hacia China a la voluntad de Washington nuevamente en el futuro, sólo hará que sus esfuerzos previos para reparar los lazos con Beijing sean en vano", advirtió el periódico en inglés.

El Global Times, administrado por el gobierno, dijo que "quizás fue el alto precio pagado por seguir ciegamente a Estados Unidos en la imposición de altos aranceles a China lo que despertó el sentido de autonomía estratégica de Ottawa".

Los funcionarios canadienses han dicho que esperan que el viaje de Carney produzca avances en el comercio, pero no una eliminación definitiva de ningún arancel.

¿Dónde podría haber terreno común?

Expertos chinos dijeron que los dos países podrían encontrar terreno en común en la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, y en las declaraciones posteriores de Trump de que Groenlandia, un territorio danés, debería estar bajo control estadounidense.

"También podemos ver el estado actual de considerable inquietud de Canadá hacia Estados Unidos", dijo Cui Shoujun, experto en política exterior y América Latina en la Universidad Renmin de China. "Si Estados Unidos puede reclamar Groenlandia, ¿podría entonces reclamar Canadá?".

También predijo que las acciones de Trump contra el presidente venezolano Nicolás Maduro fortalecerían la autonomía estratégica de los países latinoamericanos para resistir una posible interferencia estadounidense en sus asuntos.

Pero China sigue siendo realista sobre hasta dónde podrían inclinarse hacia ella países como Canadá, dados sus temores sobre el creciente poder económico y militar de China, así como sus profundos lazos históricos y culturales con Estados Unidos. También tienen grandes diferencias con China sobre sus crecientes exportaciones y la amenaza que representan para el empleo en sus países, así como sobre los derechos humanos y Taiwán.

Zhu Feng, decano de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Nanjing, advirtió no sobreestimar la importancia de la visita de Carney a China, "porque Canadá no sólo es un vecino de Estados Unidos, sino también un aliado".

La presión de Trump sobre los socios tradicionales de Estados Unidos puede abrir algo de espacio para que China expanda sus relaciones con ellos, pero los aliados estadounidenses necesitarán equilibrar eso con su continua dependencia en la fuerza económica y militar de Estados Unidos. Pueden ser capaces de reducir esa dependencia un poco a corto plazo, pero es poco probable que puedan eliminarla en el futuro previsible. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP