China impone arancel antidumping de hasta 18,9% a importaciones de cerdo desde la UE

ARCHIVO - Compradores pasan pr delante del expositor con produtos derivados del cerdo, en su supermercado en Beijing, el 18 de junio de 2024. (AP Photo/Ng Han Guan, Foto) AP

El anuncio siguió a la investigación abierta por Beijing sobre las importaciones de carne de cerdo del bloque comercial después de que la UE impusiera aranceles provisionales a los vehículos eléctricos fabricados en el gigante asiático.

Beijing decretó también medidas antidumping al brandy europeo, especialmente al coñac producido en Francia, aunque los principales productores de la bebida alcohólica recibieron exenciones. Las importaciones de productos lácteos desde la UE también estuvieron sujetas a investigaciones antidumping.

La UE tiene un enorme déficit comercial con China, que el año pasado superó los 300.000 millones de euros (348.000 millones de dólares). Sin embargo, el bloque comercial es un importante exportador de carne de cerdo y proveedor clave de subproductos como orejas, hocicos, patas y otros artículos considerados manjares en China.

En septiembre, China ordenó la imposición de aranceles antidumping preliminares en forma de depósitos de garantía, del 15,6% al 32,7% para las importaciones de carne de cerdo de empresas de la UE que colaboraron con la pesquisa y de hasta el 62,4% para todas las demás.

El Ministerio de Comercio chino concluyó que el bloque estaba realizando dumping en la carne de cerdo y en subproductos porcinos en China, vendiéndolos a precios por debajo de los costos de producción o de los precios del mercado interno, perjudicando así la industria nacional. Las tasas arancelarias definitivas, que van del 4,9% al 19,8%, entrarán en vigor a partir del miércoles y tendrán una vigencia de cinco años.

España, Holanda y Dinamarca serán los socios más afectados.

El Ministerio de Comercio dijo que el nuevo arancel se aplicará a todo tipo de productos de cerdo, frescos, refrigerados, congelados, secos, en escabeche, ahumados o salados.

Las autoridades chinas llegaron a sus conclusiones de manera “objetiva, justa e imparcial”, agregó.

Las exportaciones de productos porcinos de la UE a China alcanzaron su máximo —7.400 millones de euros (7.900 millones de dólares)— en 2020, cuando Beijing recurrió a las importaciones para satisfacer la demanda interna después de que sus granjas se vieran arrasadas por una enfermedad porcina. Desde entonces, ha reducido las importaciones a medida que reconstruía sus rebaños.

