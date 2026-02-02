China ejecuta a otros cuatro miembros de grupo con base en Myanmar en su campaña contra estafas

El Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen, en el sur de China, anunció las ejecuciones en un comunicado el lunes por la mañana, aunque no estaba claro cuándo se habían llevado a cabo.

La semana pasada se anunciaron las ejecuciones de otras 11 personas acusadas de dirigir centros de estafa en Myanmar .

El tribunal de Shenzhen había impuesto en noviembre la pena capital a cinco personas, incluidos miembros de la notoria familia Bai, acusados de dirigir una red de centros de estafa y casinos.

Uno de los acusados, el líder del grupo Bai Suocheng, murió de enfermedad después de su condena, dijo el tribunal.

El grupo había establecido recintos industriales en la región de Kokang en Myanmar, fronteriza con China, desde donde se les acusaba de dirigir operaciones de juego y estafas de telecomunicaciones que involucraban secuestros, extorsión, prostitución forzada y fabricación y tráfico de drogas.

Defraudaron a las víctimas por más de 29.000 millones de yuanes (4.200 millones de dólares) y causaron la muerte de seis ciudadanos chinos y lesiones a otros, dijo el tribunal.

Sus crímenes "fueron excepcionalmente atroces, con circunstancias y consecuencias particularmente graves, representando una amenaza tremenda para la sociedad", decía el comunicado del tribunal.

Los acusados inicialmente apelaron su veredicto, pero el Tribunal Popular Superior Provincial de Guangdong desestimó sus apelaciones, agregó.

Las ejecuciones forman parte de una represión más amplia por parte de Beijing sobre las operaciones de estafa en el sudeste asiático, donde los parques de estafa se han convertido en un negocio a escala industrial, especialmente en Myanmar, Camboya y Laos. Una mezcla de mano de obra traficada y voluntaria ha llevado a cabo estafas digitales a víctimas de todo el mundo, incluidos miles de ciudadanos chinos.

Las autoridades de la región enfrentan una creciente presión internacional de China, Estados Unidos y otras naciones para abordar la proliferación del crimen.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP