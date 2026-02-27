China destituye a 19 diputados, incluidos nueve militares, antes de su congreso anual

Compartir en:









ARCHIVO - El presidente de China, Xi Jinping (centro), observa mientras miembros de la Comisión Militar Central prestan juramento durante una sesión de la Asamblea Popular Nacional, en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, China, el 11 de marzo de 2023. (AP Foto/Mark Schiefelbein, archivo) AP

El anuncio del jueves por la noche no aclaró la causa de las destituciones, pero este tipo de medidas suelen estar vinculadas a investigaciones por corrupción.

La campaña anticorrupción lanzada por el presidente chino, Xi Jinping, no da muestras de remitir tras más de una década. En los últimos años, el ejército ha sido uno de los objetivos, incluyendo la destitución de su máximo general el mes pasado, en un intento de Xi por reformar y modernizar las fuerzas armadas.

Los analistas apuntan que la campaña es también una forma de que el líder, que está en su 14to año en el poder, elimine a posibles rivales y garantice la lealtad entre sus subordinados.

Es poco probable que las destituciones tengan un impacto relevante en la reunión de la Asamblea Popular Nacional, que comienza el próximo jueves y se espera que dure una semana. La legislatura, que tiene un papel en gran medida ceremonial, se limita a refrendar las decisiones ya tomadas por el gobernante Partido Comunista.

Entre los oficiales apartados hay dos miembros de la Comisión Militar Central, el máximo órgano de las fuerzas armadas, así como otros del ejército, la marina, la fuerza aérea y la de misiles. Tres de ellos son generales. La fuerza de misiles, que supervisa el arsenal nuclear chino, fue uno de los primeros objetivos de las purgas militares.

Los otros diputados destituidos eran representantes regionales de varias provincias. Las destituciones dejan a la Asamblea Popular Nacional con 2.878 miembros.

Los ceses fueron anunciados por el Comité Permanente de la legislatura, un grupo reducido y poderoso cuyos integrantes se reúnen periódicamente a lo largo del año y pueden aprobar leyes. El Comité Permanente, que se reunió antes del congreso de la próxima semana, también destituyó a dos funcionarios: el presidente del tribunal militar y el ministro de Gestión de Emergencias, Wang Xiangxi. Las autoridades anunciaron el mes pasado que Wang estaba siendo investigado por corrupción. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP