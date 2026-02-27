americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

China destituye a 19 diputados, incluidos nueve militares, antes de su congreso anual

BEIJING (AP) — La legislatura de China cesó a 19 de sus miembros, entre ellos nueve oficiales militares, a una semana del inicio de su reunión anual.

ARCHIVO - El presidente de China, Xi Jinping (centro), observa mientras miembros de la Comisión Militar Central prestan juramento durante una sesión de la Asamblea Popular Nacional, en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, China, el 11 de marzo de 2023. (AP Foto/Mark Schiefelbein, archivo)
ARCHIVO - El presidente de China, Xi Jinping (centro), observa mientras miembros de la Comisión Militar Central prestan juramento durante una sesión de la Asamblea Popular Nacional, en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, China, el 11 de marzo de 2023. (AP Foto/Mark Schiefelbein, archivo) AP

El anuncio del jueves por la noche no aclaró la causa de las destituciones, pero este tipo de medidas suelen estar vinculadas a investigaciones por corrupción.

La campaña anticorrupción lanzada por el presidente chino, Xi Jinping, no da muestras de remitir tras más de una década. En los últimos años, el ejército ha sido uno de los objetivos, incluyendo la destitución de su máximo general el mes pasado, en un intento de Xi por reformar y modernizar las fuerzas armadas.

Los analistas apuntan que la campaña es también una forma de que el líder, que está en su 14to año en el poder, elimine a posibles rivales y garantice la lealtad entre sus subordinados.

Es poco probable que las destituciones tengan un impacto relevante en la reunión de la Asamblea Popular Nacional, que comienza el próximo jueves y se espera que dure una semana. La legislatura, que tiene un papel en gran medida ceremonial, se limita a refrendar las decisiones ya tomadas por el gobernante Partido Comunista.

Entre los oficiales apartados hay dos miembros de la Comisión Militar Central, el máximo órgano de las fuerzas armadas, así como otros del ejército, la marina, la fuerza aérea y la de misiles. Tres de ellos son generales. La fuerza de misiles, que supervisa el arsenal nuclear chino, fue uno de los primeros objetivos de las purgas militares.

Los otros diputados destituidos eran representantes regionales de varias provincias. Las destituciones dejan a la Asamblea Popular Nacional con 2.878 miembros.

Los ceses fueron anunciados por el Comité Permanente de la legislatura, un grupo reducido y poderoso cuyos integrantes se reúnen periódicamente a lo largo del año y pueden aprobar leyes.

El Comité Permanente, que se reunió antes del congreso de la próxima semana, también destituyó a dos funcionarios: el presidente del tribunal militar y el ministro de Gestión de Emergencias, Wang Xiangxi. Las autoridades anunciaron el mes pasado que Wang estaba siendo investigado por corrupción.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Equipo de Marco Rubio se reúne con "El Cangrejo" en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como terrorista tras tiroteo en Villa Clara

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como "terrorista" tras tiroteo en Villa Clara

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter