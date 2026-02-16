americateve

China concede entrada sin visa a Reino Unido y Canadá, y ya suma 79 países

BEIJING (AP) — Los ciudadanos británicos y canadienses podrán entrar a China sin visa a partir del martes, lo que eleva a 79 el número de países a los que se les ha concedido acceso sin visado en un intento por impulsar el turismo y los negocios.

Turistas visitan la Ciudad Prohibida cubierta de nieve en Beijing, China, el domingo 18 de enero de 2026. (AP Foto/Vincent Thian)
China ha ampliado de forma significativa la elegibilidad para el programa en los últimos dos años. Los visitantes pueden quedarse hasta 30 días por motivos de negocios, turismo, programas de intercambio y para visitar a familiares y amigos.

La mayoría de los europeos reúne los requisitos para entrar sin visa, así como algunos ciudadanos de países seleccionados de otras regiones como América Latina, el Sudeste Asiático y Oriente Medio.

Los ciudadanos de unos pocos países más, incluidos Estados Unidos e Indonesia, pueden entrar por 10 días si están en tránsito, lo que significa que tienen un boleto de salida hacia un país distinto de aquel del que llegaron.

Directivos empresariales y turistas han recibido con agrado el cambio, ya que el proceso de solicitud de visa para China puede ser relativamente engorroso.

Reino Unido y Canadá se suman tras las visitas a China el mes pasado de sus primeros ministros, Keir Starmer y Mark Carney. Ambos son líderes relativamente nuevos que intentan renovar los vínculos con Beijing tras un deterioro en los últimos años.

Para la mayoría de los países, el acceso sin visa vence a finales de este año, pero en el pasado se ha prorrogado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

