China afirma que EEUU no debe usar a otros países como "pretexto" para sus intereses en Groenlandia

NUUK, Groenlandia (AP) — China afirmó el lunes que Estados Unidos no debería usar a otros países como un "pretexto" para perseguir sus intereses en Groenlandia y señaló que sus actividades en el Ártico cumplen con el derecho internacional.

ARCHIVO - Un barco navega por una bahía con agua congelada a las afueras de Nuuk, Groenlandia, el 6 de marzo de 2025. (AP Foto/Evgeniy Maloletka, Archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado que le gustaría llegar a un acuerdo para adquirir Groenlandia, una región semiautónoma del aliado de la OTAN, Dinamarca, para evitar que Rusia o China la tomen. Las tensiones han aumentado entre Washington, Dinamarca y Groenlandia este mes, mientras Trump y su gobierno insisten en el tema y la Casa Blanca considera una serie de opciones, incluida la fuerza militar, para adquirir la vasta isla ártica.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha advertido que una toma de control estadounidense de Groenlandia supondría el fin de la OTAN. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y los líderes de los otros cuatro partidos en el parlamento del territorio emitieron el viernes una declaración conjunta reiterando que el futuro de Groenlandia debe ser decidido por su pueblo y enfatizando su "deseo de que el desprecio de Estados Unidos por nuestro país termine".

Trump reiteró su argumento de que Estados Unidos debe "tomar Groenlandia", de lo contrario Rusia o China lo harían, en comentarios a bordo del Air Force One el domingo. Dijo que preferiría "hacer un trato" por el territorio, "pero de una forma u otra, vamos a tener Groenlandia".

En 2018, China se declaró a sí misma como un "estado cercano al Ártico" en un esfuerzo por ganar más influencia en la región. Beijing también ha anunciado planes para construir una "Ruta de la Seda Polar" como parte de su Iniciativa de la Franja y la Ruta global, que ha creado vínculos económicos con países de todo el mundo.

Cuando se le preguntó en Beijing el lunes sobre las declaraciones de Estados Unidos de que es necesario que Washington tome el control de Groenlandia para evitar que China y Rusia lo hagan, la vocera del Ministerio chino de Exteriores Mao Ning respondió que "las actividades de China en el Ártico están dirigidas a promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región y están de acuerdo con el derecho internacional". No detalló esas actividades.

"Los derechos y libertades de todos los países para llevar a cabo actividades en el Ártico de acuerdo con la ley deben ser plenamente respetados", dijo Mao, sin mencionar directamente a Groenlandia. "Estados Unidos no debería perseguir sus propios intereses utilizando a otros países como pretexto".

"El Ártico concierne a los intereses generales de la comunidad internacional", afirmó.

Se espera que enviados daneses y groenlandeses visiten Washington esta semana para conversaciones, y también se están organizando planes para que senadores estadounidenses visiten Dinamarca.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

