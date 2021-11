Candidato presidencial en Chile inicia debate con mensaje a cubanos

“Hay una situación que claramente marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, Venezuela o en Nicaragua. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió, que, frente a elecciones democráticas, se realizaron y no se encerró a los opositores políticos. Y eso marca una diferencia fundamental”, dijo Kast, según reporte de El País .

El abogado de 55 años opina que Pinochet cumplió con la transición. “No hay punto de comparación entre lo que ocurre en Cuba, donde llevan más de 70 años de dictadura; no hay comparación con la narcodictadura de Venezuela; y no hay punto de comparación con la dictadura de Ortega en Nicaragua”, afirmó hace pocos días a la prensa internacional.

José Antonio Kast también ha dicho que los 17 años del régimen militar contribuyeron a “un desarrollo económico que permite hoy día que Chile haya pasado a ser uno de los países más destacados de Latinoamérica”. No obstante, señaló en un programa de televisión que “cualquier persona que haya violado los derechos humanos, sea militar o no, yo no lo respaldo”.