Chile se suma a condena a decisión de Israel de crear nuevos asentamientos en Cisjordania

SANTIAGO (AP) — Chile se sumó el viernes al rechazo a la reciente decisión del Estado de Israel de crear 19 nuevos asentamientos en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y advirtió que la medida viola la ley internacional y obstaculiza los esfuerzos de paz en la región.

“Esta medida unilateral no solo viola el derecho internacional, sino que constituye también un obstáculo para la consecución de una paz justa, duradera y ampliamente respaldada por la comunidad internacional”, indicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

“Chile reitera su preocupación por la continuación de estas prácticas en territorios ocupados, que son incompatibles con las normas internacionales aplicables”, agregó.

El gabinete de seguridad de Israel aprobó el domingo una propuesta para 19 nuevos asentamientos en el territorio de Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, quien impulsó la iniciativa, anunció por la red social X que la medida eleva a 69 el número total de asentamientos aprobados en los últimos años y afirmó que el objetivo es impedir la creación de un Estado palestino.

Un grupo de 14 países, que incluye Alemania, Francia, Japón, Canadá y el Reino Unido, condenó el miércoles la decisión de Israel y llamó al gobierno de Benjamin Netanyahu a revocarla. En un comunicado conjunto, el grupo insistió en que la única solución para la paz en la región es la coexistencia de Israel y Palestina como dos estados democráticos.

En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, dijo que los gobiernos extranjeros que están recriminando la medida restringen “el derecho de los judíos a vivir en la Tierra de Israel”.

La colonización impulsada por el gobierno de Israel comenzó en 1967 bajo administraciones tanto de izquierda como de derecha. Sin embargo, se ha intensificado significativamente durante el actual mandato. Se estima que más de 500.000 israelíes viven actualmente en Cisjordania.

FUENTE: AP

