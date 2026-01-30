americateve

Chile: prisión preventiva para una exmagistrada de la Corte Suprema por supuesta corrupción

SANTIAGO (AP) — Un tribunal de Santiago decretó el viernes la prisión preventiva de una exmagistrada de la Corte Suprema de Chile, imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco de una investigación por presunta corrupción que puso contra las cuerdas al sistema de justicia chileno.

El Séptimo Juzgado de Garantía anunció a través de un comunicado que ha acogido el pedido del Ministerio Público y ha decretado la prisión preventiva de Ángela Vivanco, quien ejercía como jueza de la máxima corte del país hasta octubre de 2024, cuando fue destituida e inhabilitada por el Senado debido a las acusaciones en su contra.

La exjueza fue acusada formalmente por la fiscalía de los delitos de cohecho y lavado de activos. los cuales fueron expuestos en una larga audiencia que se extendió por cuatro días. Según el fallo proferido hoy por el juez Cristián Sánchez, los antecedentes presentados ante la corte dan cuenta de que Vivanco “ejecuta directamente actos ilícitos”.

Como consecuencia de sus actos ilícitos, se “afectó la integridad del sistema de justicia, sobre todo la independencia externa que deben mantener los jueces, dañando la perspectiva que tienen los ciudadanos sobre el sistema de justicia”, consideró el juez en su decisión.

Es la primera vez que un exmiembro del Alto Tribunal tiene su prisión preventiva decretada como medida cautelar en Chile.

El Ministerio Público sostiene que Vivanco y su pareja mantenían una estrecha amistad con dos influyentes abogados chilenos y habrían aceptado sobornos a cambio de dictaminar fallos judiciales favorables a los letrados y sus representados.

Tras la audiencia, la fiscal a cargo del caso, Carmen Gloria Wittwer, afirmó que la fiscalía está “satisfecha” con la decisión del tribunal y agregó que la prisión preventiva en este caso era necesario debido a que “su libertad constituye un peligro a la seguridad de la sociedad”.

“Tenemos una investigación solida y todos los antecedentes expuestos dan cuenta de los delitos que nosotros estamos imputando a la señora Ángela Vivanco”, expresó en declaraciones a los periodistas.

Además del fallo del viernes, Vivanco tiene abierto en su contra diversas otras investigaciones por otros presuntos delitos como tráfico de influencia, abandono de sus deberes, pérdida de imparcialidad y entrega de información confidencial.

A mediados de octubre de 2024, la exmagistrada fue apartada de sus funciones en el máximo tribunal del país y, poco después, fue destituida e inhabilitada para ejercer cualquier cargo público durante cinco años tras pasar por un juicio en el Senado chileno.

FUENTE: AP

