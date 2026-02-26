americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Chile: presos de alta peligrosidad se fugan por la puerta principal vestidos de agentes carcelarios

SANTIAGO (AP) — Dos reclusos de alta peligrosidad se fugaron de una cárcel de Santiago caminando y disfrazados de agentes penitenciarios, informó el jueves el gobierno chileno.

El hecho tuvo lugar al mediodía del miércoles cuando los gendarmes, como se conoce en Chile a los agentes carcelarios, se percataron en el conteo diario que dos reclusos no se encontraban en el interior del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur.

Enseguida se abrió un protocolo de seguridad y se constató que los presos se habían fugado con calma, disfrazados y por la puerta principal del recinto.

Ambos tuvieron “una permanencia de alrededor de tres horas en una zona interna, para luego sucesivamente traspasar los controles hasta alcanzar la vía pública vistiendo un uniforme compatible con el atuendo de gendarmes”, detalló en una rueda de prensa el jueves el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez.

“Es una fuga sin precedentes”, agregó. “Se trata de un hecho gravísimo que nos compromete como institución, pero también nos tiene que hacer reaccionar”.

Pérez indicó que los antecedentes recabados hasta el momento indican que los reclusos fugados “contaron con colaboración, cuyo origen habrá que determinar” y por ello anunció una serie de medidas, entre ellas la remoción del director regional metropolitano, Héctor Labrín, y otros tres funcionarios de la institución.

Por su parte, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, dispuso la intervención en el recinto con “grupos especiales” de diferentes instituciones, como la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, para "poder interrumpir también el flujo interno que de alguna manera ayer y hoy día en la mañana se demostró no estaba siendo adecuadamente seguido con los protocolos que se requieren”.

Muñoz informó que los prófugos son Juan Abdón Flores Valenzuela, condenado a cadena perpetua por feminicidio, y Tomás González Quezada, quien cumplía una pena de 16 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos homicidio frustrado y porte de arma de fuego.

"Esperamos pueda recapturarse prontamente a estas personas”, finalizó el subsecretario.

En diciembre un megaoperativo policial para desbaratar una red de corrupción que operaba en el interior de las cárceles terminó con casi 70 detenidos en todo el país, entre ellos 44 funcionarios de Gendarmería, en una operación que ha expuesto una estructura criminal que llevaba actuando desde hace al menos tres años.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Cuba revela nombres y afirma que lancha planeaba infiltración armada desde Florida

Cuba revela nombres y afirma que lancha planeaba infiltración armada desde Florida

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida

Transición en Venezuela: renuncia Tarek William Saab y sacude la Fiscalía tras caída de Maduro

Transición en Venezuela: renuncia Tarek William Saab y sacude la Fiscalía tras caída de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter