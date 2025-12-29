americateve

Chile: Incendios forestales ponen en alerta a Santiago en medio de una ola de calor

SANTIAGO (AP) — Incendios forestales pusieron en alerta a Santiago el lunes, donde una nube de humo podía verse desde distinto puntos de la capital chilena que atraviesa una ola de calor con temperaturas superiores a los 30 grados Celsius.

Más de 14 compañías de bomberos se desplegaron para combatir el incendio forestal “Plaza Sur” en la zona de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, según la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF). La conflagración, que ha consumido al menos 470 hectáreas, arde cerca del estadio Claro Arena de la Universidad Católica.

El incendio permanece activo y en combate, pero que se tiene previsto que la intensidad disminuya por la noche, destacó Elke Huss Catalan, directora regional de CONAF Metropolitana. Añadió que, por el momento, las llamas no representan una amenaza para las viviendas del sector, aunque resaltó que las labores de combate se vieron complicadas por el viento de la tarde, el cual propagó el fuego hacia los sectores de las cordilleras.

“El incendio se encuentra con un comportamiento extremo en la cabeza. Los recursos se concentran en contener la propagación de esta”, dijo Huss.

La comuna de Las Condes está bajo alerta amarilla, según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED).

Otro incendio, denominado “San Javier” —que arde al suroeste de la capital—, consumió al menos 10 hectáreas el lunes y puso en alerta roja a la comuna de Peñaflor.

Hacia la tarde del lunes había al menos nueve incendios activos en el país, tres de los cuales activaron algún nivel de alerta, indicó el CONAF. En la región de O’Higgins, en el centro del país, el incendio “Santa Monica” consumió al menos 50 hectáreas y puso en alerta roja a la comuna de Litueche. El Cuerpo de Bomberos de O’Higgins anunció, además, que un comandante de la agrupación falleció el lunes mientras combatía las llamas.

El SENAPRED decretó el domingo alerta roja para Santiago y cinco regiones del país por una ola de calor con temperaturas entre los 33 y los 36 grados Celsius. En un mensaje publicado en la red social X, el presidente Gabriel Boric pidió colaboración para evitar la propagación de incendios forestales.

FUENTE: AP

